୫ ୟୁଟ୍ୟୁବରଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟଙ୍କ ଭତ୍ସନା, କୋର୍ଟରେ କ୍ଷମା ମାଗ; ନିଜ ନିଜ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ୍ ମାଗ…
ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ ନେଇ କମେଡ଼ି କରିବା ପଡ଼ିଲା ଭାରି । କମେଡିଆନଙ୍କୁ ଭୁଲ ମଗେଇଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୟୁଟ୍ୟୁବ କମେଡିଆନ ସମୟ ରାଇନାଙ୍କ ସମେତ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଲୋକଙ୍କର ମଜା କରୁଥିବା ଏକ ଭିଡିଓ ମାମଲାରେ ନିଃସର୍ତ୍ତ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ଅମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି ହାସ୍ୟରସରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଏପରି କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
କୋର୍ଟ ଏହି ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହାଜିରାରୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ହାଜିର ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମୟ ରାଇନା, ବିପୁନ ଗୋୟଲ, ବଲରାଜ ଘାଇ, ସୋନାଲି ଠକ୍କର ଏବଂ ନିଶାନ୍ତ ତନୱାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଶୁଣାଣି ସମୟରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବିଭାଗ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଗୋଷ୍ଠୀର ସମ୍ମାନକୁ ଆଘାତ ନ ଦେଇ ହାସ୍ୟରସ କରାଯିବା ଉଚିତ।
ଆବେଦନ
ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗଚିଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ କ୍ୟୁର SMA ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା ଦାୟର କରାଯାଇଥିବା ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରୁଥିଲେ। ଏହି ସଂଗଠନ ସ୍ପାଇନାଲ୍ ମସ୍କୁଲାର୍ ଆଟ୍ରୋଫି ରୋଗୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ କାମ କରେ।
ଆବେଦନରେ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଜା କରିବା କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଜା କରିବା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପତ୍ତି ଉଠାଯାଇଥିଲା। ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଏହି ଆବେଦନକୁ ଇଣ୍ଡିଆଜ୍ ଗଟ୍ ଲାଟେଣ୍ଟ୍ ଶୋ ବିବାଦ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ YouTuber ରଣବୀର ଆଲ୍ଲାହାବାଦିଆଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଶୋ’ରେ ଅପମାନଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା।
କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ୍ ଆର ଭେଙ୍କଟରମଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ କମେଡି କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଏହା ଉପରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଏହି ମାମଲାର ଆଧାରରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତାମତ ମଧ୍ୟ ନିଆଯିବା ଉଚିତ।