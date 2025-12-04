ଏସିଡ୍ ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ, ପୀଡିତାଙ୍କୁ ମିଳିବ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମାନ୍ୟତା, ଶୀଘ୍ର ହେବ ଅଭିଯୋଗର ଶୁଣାଣୀ
ଏସିଡ୍ ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏସିଡ୍ ଆକ୍ରମଣ ପୀଡିତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏସିଡ୍ ପିଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁକି ବିକଳାଙ୍ଗ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉନାହିଁ ବୋଲି କୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କୋର୍ଟ ସମସ୍ତ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଏସିଡ୍ ଆକ୍ରମଣ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ବିବରଣୀ ମାଗିଛନ୍ତି।
ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ନିୟମିତ ଶୁଣାଣି କରାଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଏସିଡ୍ ଆକ୍ରମଣ ପୀଡିତା ଶାହିନ ମାଲିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାୟର ଏକ ଆବେଦନ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।
ଓକିଲ ସୀଜା ନାୟାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦାୟର କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଆବେଦନରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁହଁ କିମ୍ବା ଶରୀରରେ ଏସିଡ୍ ଫିଙ୍ଗାଯାଇଛି ସେମାନେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଆଇନ, ୨୦୧୬ ଅନୁଯାୟୀ ଅକ୍ଷମତା ବା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ।
କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏସିଡ୍ ପିଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଏପରି ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଏପରି ପୀଡିତାମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟନଳୀ ସମେତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍ଗ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥାଏ । ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସହ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି।
କୋର୍ଟକୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା ଯେ, ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା (IPC) ଅନୁଯାୟୀ ଏସିଡ୍ ଫିଙ୍ଗା କିମ୍ବା ପିଆଇବାକୁ ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ, ଏସିଡ୍ ବିଷାକ୍ତତା ଯୋଗୁଁ ଶାରୀରିକ କ୍ଷତି ପାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁକି ଅକ୍ଷମତାର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ।
ଏନେଇ କୋର୍ଟ ତୁରନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଜବାବ ମାଗିଥିଲେ। କୋର୍ଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ତୁଷାର ମେହେଟ୍ଟା କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ଦାବି ଯଥାର୍ଥ ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ବିଚାର କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ।
ଶୁଣାଣି ସମୟରେ, ଆବେଦନକାରୀ ଶାହିନ ମାଲିକ ଖଣ୍ଡପୀଠକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ୨୦୦୯ ମସିହାରେ ଏସିଡ୍ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାଟି ହରିୟାଣାର ପାନିପତରେ ଘଟିଥିଲା।
ତାଙ୍କ ଆବେଦନ ଉପରେ ଆଧାର କରି, ୨୦୧୪ ମସିହାରେ ମାମଲାକୁ ଦିଲ୍ଲୀର ରୋହିଣୀ କୋର୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ବିଚାର ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ବୟାନ ଶୁଣି ବିଚାରପତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ।
ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି କହିଛନ୍ତି, “୧୬ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଦେଶର ରାଜଧାନୀରେ ଏତେ ଗମ୍ଭୀର ମାମଲା ସମାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ଏହା ସମଗ୍ର ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଉପହାସ। ଏହା ଉପରେ ଆପଣ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିବୁ ଏବଂ ଏହାର ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବୁ।”
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦେଶର ସମସ୍ତ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ସେମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଏସିଡ୍ ଆକ୍ରମଣ ପୀଡିତାଙ୍କ ମାମଲା କେତେ ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମାଗିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଏପରି ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ନିରନ୍ତର ଶୁଣାଣି କରାଯିବା ଉଚିତ। ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଚାରି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ହେବ।