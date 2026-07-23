ଲାଗିଲା ଝଟକା, ହନିମୁନ୍ ମର୍ଡର କେସ୍ରେ ଜାମିନ ରଦ୍ଦ କଲେ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ, ପୁଣି ଜେଲ୍ ଯିବେ ସୋନମ୍
ଲାଗିଲା ଝଟକା, ହନିମୁନ୍ ମର୍ଡର କେସ୍ରେ ଜାମିନ ରଦ୍ଦ କଲେ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ମେଘାଳୟର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହନିମୁନ୍ ମର୍ଡର କେସ୍ର ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୋନମ୍ଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ଜାମିନ ରଦ୍ଦ କରିବା ସହ ୩ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ରାଜା ରଘୁବଂଶୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୋନମ୍ଙ୍କ ଜାମିନ ରଦ୍ଦ କରି କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଜାମିନ ପାଇବାର ହକ୍ଦାର ନୁହଁନ୍ତି।
ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏମ୍.ଏମ୍. ସୁନ୍ଦରେଶ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ପ୍ରସନ୍ନ ବି. ବରାଲେଙ୍କ ପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗିରଫ ସମୟରେ ସୋନମ୍ଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀର କାରଣ ଜଣାଥିଲା। ଯଦି ଆରେଷ୍ଟ ମେମୋରେ ଟାଇପିଂ ଜନିତ କିଛି ଭୁଲ୍ ଥିଲା, ତେବେ ତାହା ଜାମିନର ଆଧାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାମଲା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି। ଯଦି ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଧୀମା ଗତିରେ ଚାଲେ ଏବଂ ୬ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ନହୁଏ, ତେବେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଜାମିନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।
କ’ଣ ଥିଲା ପୂରା ମାମଲା: ଇନ୍ଦୋରର ପରିବହନ ବ୍ୟବସାୟୀ ରାଜା ରଘୁବଂଶୀ ୧୧ ମେ ୨୦୨୫ରେ ସୋନମ୍ଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ହନିମୁନ୍ ପାଇଁ ମେଘାଳୟ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଚେରାପୁଞ୍ଜିରୁ ରାଜା ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଶବ ଏକ ଗଭୀର ଖାଇରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା।
ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ପରେ ସୋନମ୍ ରଘୁବଂଶୀ, ତାଙ୍କ କଥିତ ପ୍ରେମିକ ରାଜ୍ କୁଶୱାହା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା। ୯ ଜୁନ୍ ୨୦୨୫ରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଗାଜୀପୁରରୁ ସୋନମ୍ଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା।
ସୋନମ୍ଙ୍କୁ କିପରି ମିଳିଥିଲା ଜାମିନ: ଗିରଫ ସମୟରେ ଅବହେଳାର ସହ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ଆରେଷ୍ଟ ମେମୋ ସୋନମ୍ଙ୍କ ଜାମିନର ଆଧାର ପାଲଟିଥିଲା। ପୋଲିସ ଗିରଫ ମେମୋ ଏବଂ କେସ୍ ଡାଏରୀରେ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଲାଗୁଥିବା BNS ର ଧାରା ୧୦୩ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଧାରା ୪୦୩ ଲେଖିଦେଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି BNS ରେ ଏପରି କୌଣସି ଧାରା ହିଁ ନାହିଁ।
ନିମ୍ନ ଅଦାଲତ ୨୮ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ରେ ସୋନମ୍ଙ୍କୁ ସର୍ତ୍ତ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ, ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫର ସଠିକ୍ କାରଣ ନଜଣାଇବା ସମ୍ବିଧାନର ଅନୁଚ୍ଛେଦ ୨୨(୧) ର ସିଧାସଳଖ ଉଲ୍ଲଂଘନ। ୨୯ ଜୁନ୍ରେ ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ।
ମେଘାଳୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୁକ୍ତି: ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶ ବିରୋଧରେ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ମେଘାଳୟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୋଲିସିଟର ଜେନେରାଲ୍ ତୁଷାର ମେହେଟ୍ଟା ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସୋନମ୍ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଫରାର୍ ଥିଲେ। ସେ ନିଜ ସହଯୋଗୀଙ୍କ କହିବା ପରୋକ୍ଷରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ।
ସେ କାହିଁକି ଫରାର୍ ଥିଲେ ଏବଂ କାହିଁକି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ଜଣାଥିଲା। ଗିରଫ ସମୟରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଗିରଫର ଆଧାର ଜଣାଇଥିଲେ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ମାନବୀୟ ଭୁଲ୍ ଯୋଗୁଁ ଆରେଷ୍ଟ ମେମୋରେ ଗୋଟିଏ ଧାରା ଭୁଲ୍ ଲେଖାଯିବା ଜାମିନର ଆଧାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ।
ସୋନମ୍ଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଖାରଜ: ବିଚାରପତିମାନେ ଏହି କଥାରେ ସହମତ ହୋଇଥିଲେ ଯେ ସୋନମ୍ଙ୍କୁ ଗିରଫଦାରୀର କାରଣ ଜଣାଥିଲା। ସେମାନେ ମାମଲାର ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗର ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଚାର କରି ସୋନମ୍ ଜାମିନରେ ବାହାରେ ରହିବା ଭୁଲ୍ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ସୋନମ୍ଙ୍କ ଓକିଲ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଶିଲଂରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଜାମିନର ସମସ୍ତ ସର୍ତ୍ତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଜେଲ୍ ପଠାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମାତ୍ର କୋର୍ଟ ଏହି ଯୁକ୍ତିକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲେ।
ଯୁବପିଢ଼ି ମାନସିକ ଚାପ ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି: ଆଦେଶ ପରେ ସୋଲିସିଟର ଜେନେରାଲ୍ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ଆଜିକାଲି ଏଭଳି ମାମଲା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଛାଡ଼ପତ୍ର ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି।
ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୁନ୍ଦରେଶ କହିଛନ୍ତି ଯେ, “ନୂଆ ପିଢ଼ି ହୁଏତ ଆମ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଜ୍ଞାନୀ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମାନସିକ ଚାପ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନୁହଁନ୍ତି। ନୂଆ ପିଢ଼ିର ଜ୍ଞାନ ପରିବାରର ବରିଷ୍ଠଙ୍କଠାରୁ ଆସିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ରୁ ଆସୁଛି। ବରିଷ୍ଠମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାବପ୍ରବଣ ସହାରା ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ହାତରେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଧରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି।”