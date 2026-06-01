ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତିକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଐତିହାସିକ ରାୟ, ଏକାକୀ ଦେହବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ଘରକୁ କୁହାଯିବନି “କୋଠା”
ଏକାକୀ ଦେହବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ଘରକୁ କୁହାଯିବନି “କୋଠା”
Sex Worker: ଦେଶରେ ଦେହବ୍ୟବସାୟ ବା ସେକ୍ସ ୱର୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରାୟ ୭୦ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଆଇନର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥା ଐତିହାସିକ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଶୀର୍ଷ ଅଦାଲତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି କୌଣସି ମହିଳା ନିଜର ଗୁଜରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ବା ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ଏକାକୀ ଦେହବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ବାସଭବନକୁ ଆଇନଗତ ଭାବେ ‘ବ୍ରୋଥେଲ୍’ (Brothel) ଅର୍ଥାତ୍ ‘କୋଠା’ ବୋଲି ଧରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସେକ୍ସ ୱର୍କର କିମ୍ବା କୌଣସି ଦଲାଲ ସାମିଲ ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ପୋଲିସ କେବଳ ଏହି ଆଧାରରେ ସେହି ପରିସର ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ।
ଜଷ୍ଟିସ ଜେ.ବି. ପାର୍ଦ୍ଦିୱାଲା ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ ଆର. ମହାଦେବନଙ୍କ ପୀଠ ‘ଇମ୍ମୋରାଲ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପ୍ରିଭେନସନ୍ ଆକ୍ଟ’ (ITPA), ୧୯୫୬ର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆଲୋଚନା ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ପରେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ୨୯୮ ପୃଷ୍ଠାର ଏହି ଐତିହାସିକ ରାୟରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, “ଏହି ଆଇନର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦେହବ୍ୟବସାୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶେଷ କରିବା ବା ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପରାଧ ଘୋଷଣା କରିବା ନୁହେଁ। ବରଂ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାର ବ୍ୟବସାୟିକରଣ ଏବଂ ସଂଗଠିତ ରୂପେ ଚାଲୁଥିବା ବେଆଇନ କାରବାର ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇବା।”
ସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ଗ୍ରାହକ ଖୋଜିବା ହିଁ ଦଣ୍ଡନୀୟ
ଅଦାଲତ ଏହି ଆଇନର ଧାରା ୭ ଏବଂ ୮ ର ସୂଚନା ଦେଇ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଯେ, ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ସାଧାରଣ ସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ ଓ ରାସ୍ତାଘାଟ ପାଖରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା କିମ୍ବା ଦେହବ୍ୟବସାୟର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ହିଁ ଏହି ଆଇନ ଅଧୀନରେ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅଟେ। କାରଣ ଏହା ସାଧାରଣ ଶାଳୀନତା ଏବଂ ସାମାଜିକ ନୈତିକତା ବିରୋଧୀ।
କିନ୍ତୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଜୀବନ ବିତାଇବା ପାଇଁ ଏପରି କରୁଥିବା ଜଣେ ଏକାକୀ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ଆଇନ ସିଧାସଳଖ ଲାଗୁ ହେବନାହିଁ।
ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଥିବା ସେକ୍ସ ୱର୍କରଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ‘ରେସ୍କ୍ୟୁ’ ନକରୁ ପୋଲିସ
ପୀଡ଼ିତ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ହେଉଛି, ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅପରାଧୀ କିମ୍ବା ପୀଡ଼ିତା ଭାବେ ଦେଖାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରାଥମିକ ଯାଞ୍ଚରେ ଏହା ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ହେବ ଯେ, ସେହି ମହିଳା ଜଣକ ସାବାଳିକା ଯୁବତୀ କି ନୁହଁନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଏହି କାମ କରୁଛନ୍ତି କି?
ଅଦାଲତ ସିଧାସଳଖ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଏହି ପେଶାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୋଧରେ ଜବରଦସ୍ତ ‘ରେସ୍କ୍ୟୁ’ କରି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧାର ଗୃହ ବା ଶେଲ୍ଟର ହୋମ୍ସ (Shelter Homes) ରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପୁନର୍ବାସର ସୁବିଧା ଦେବାର ଅଧିକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ନାଗରିକଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୋଧରେ ଏହାକୁ ଜୋରଜବରଦସ୍ତ ଲଦି ପାରିବେ ନାହିଁ।