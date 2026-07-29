“ଇତିହାସ ମୋ ସହ ନ୍ୟାୟ କରିବ..” ମୃତ୍ୟୁର ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପରେ ସତ ହେଲା ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନମୋହନଙ୍କ କଥା, କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଲେ SC

କୋଇଲା ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନମୋହନ ସିଂହଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି

By Jyotirmayee Das

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ଜାନୁଆରୀ ୨୦୧୪ ରେ ଦେଶର ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମନମୋହନ ସିଂହ ନିଜର ଶେଷ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଥିଲେ, “History will be kinder to me” ଅର୍ଥାତ୍‌ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଇତିହାସ ତାଙ୍କ ସହ ନ୍ୟାୟ କରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ନିରପେକ୍ଷ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେବ।

ଆଜି ତାଙ୍କର ଏହି କଥା କୋର୍ଟରେ ସତ ପ୍ରମାଣିତ ହେବା ଭଳି ମନେହେଉଛି। ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତର ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପରେ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ, କୋଇଲା ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ନିଚ୍ଛକ ଅଦାଲତ (ଟ୍ରାଏଲ୍ କୋର୍ଟ) ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସମନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ୍ ଥିଲା। CBI ର ଦୁଇଟି କ୍ଲୋଜର ରିପୋର୍ଟକୁ ଖାରଜ କରି ନିଚ୍ଛକ ଅଦାଲତର ବିଚାରପତି ଏହି ସମନ୍ ଜାରି କରିଥିଲେ।

ଭୁଲ୍ ମାନିଲେ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ: ଆଜି ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ବେଞ୍ଚ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସ୍ପେଶାଲ୍ CBI ଜଜ୍ ଭରତ ପରାଶରଙ୍କ ପାଖରେ CBI ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କ୍ଲୋଜର ରିପୋର୍ଟକୁ ଖାରଜ କରି, ତାଙ୍କୁ ସମନ୍ କରିବାର କୌଣସି ବଳିଷ୍ଠ କାରଣ ନଥିଲା। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ଏହି ସମନ୍‌ର ବୈଧତାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଥିବା ମନମୋହନ ସିଂହଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। CBI ର କ୍ଲୋଜର ରିପୋର୍ଟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଆମେ ଏହି ମାମଲାକୁ ବନ୍ଦ କରୁଛୁ।”

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା, ୭ ହଜାର କଲେଜ୍…

ହେ ପ୍ରଭୁ!! ପ୍ରେମିକ ସହ ମିଶି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ…

କ’ଣ ଥିଲା ପୂରା ମାମଲା: ଏହି ମାମଲା ଓଡ଼ିଶାର ତାଳଚେର କୋଇଲା ବ୍ଲକ୍‌ର ୨୦୦୫ ମସିହାର ଆବଣ୍ଟନ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଆଦିତ୍ୟ ବିର୍ଲା ଗ୍ରୁପ୍‌ର ‘ହିଣ୍ଡାଲ୍‌କୋ’କୁ ଏହି ଆବଣ୍ଟନରେ ନିୟମ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ସ୍ପେଶାଲ୍ CBI ଜଜ୍ ଭରତ ପରାଶର ୧୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୧୫ ରେ ମନମୋହନ ସିଂହଙ୍କୁ ସମନ୍ ଜାରି କରିଥିଲେ। କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ୮ ଏପ୍ରିଲ୍‌ରେ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ ସମନ୍ ଦେଇଥିଲେ।

Uttarakhand Govt.

ତେବେ ଏହି ସମନ୍ ବିରୋଧରେ ମନମୋହନ ସିଂହ ସିଧାସଳଖ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ଆବେଦନ ଉପରେ ୧ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୧୫ ରେ ଏହି ସମନ୍ ଉପରେ ରହସିତାଦେଶ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବାକୁ ପଡ଼ିନଥିଲା।

ତେବେ ଏହାପରେ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟରେ ଏହି ମାମଲା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବିଚାରାଧୀନ ରହିଥିଲା ଏବଂ ସମନ୍‌ର ବୈଧତା ଉପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିପାରି ନଥିଲା। ଏହି ମଧ୍ୟରେ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୪ ରେ ମନମୋହନ ସିଂହଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା।

ଆଜି କୋର୍ଟରେ କ’ଣ ହେଲା: ଆଜି ଏହି ମାମଲା ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ, ଜଷ୍ଟିସ୍ ଜୟ ମାଲ୍ୟା ବାଗ୍‌ଚୀ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଭି. ମୋହନାଙ୍କ ବେଞ୍ଚ ସାମ୍ନାରେ ହାଜର ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମନମୋହନ ସିଂହଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ କପିଲ ସିବଲ ପକ୍ଷ ରଖିଥିଲେ। ସେ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ମନମୋହନ ସିଂହଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଯଦିଓ ଏହି ଅପିଲ୍ ବୈଷୟିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି, ତଥାପି ଟ୍ରାଏଲ୍ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯେଉଁ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଥିଲେ, ତାହାକୁ ହଟାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ।

ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଅପିଲ୍ ବୈଷୟିକ ଭାବେ ସମାପ୍ତ ବୋଲି ଧରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଦେଖିବା ଜରୁରୀ ଥିଲା ଯେ ନିଚ୍ଛକ ଅଦାଲତଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଇନଗତ ଭାବେ ବୈଧ ଥିଲା କି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ CBI ର ଦୁଇଟିଯାକ କ୍ଲୋଜର ରିପୋର୍ଟର ସମୀକ୍ଷା କଲୁ।

ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ: ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ନିଚ୍ଛକ ଅଦାଲତର ବିଚାରପତି CBI ର କ୍ଲୋଜର ରିପୋର୍ଟକୁ ଖାରଜ କରିବା ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଆଇନଗତ ନିୟମାବଳୀର ପାଳନ କରିନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏପରି କୌଣସି ଠୋସ୍ କାରଣ ନଥିଲା, ଯାହା ଆଧାରରେ କ୍ଲୋଜର ରିପୋର୍ଟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ସମନ୍ ଜାରି କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା।

You might also like More from author
More Stories

ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା, ୭ ହଜାର କଲେଜ୍…

ହେ ପ୍ରଭୁ!! ପ୍ରେମିକ ସହ ମିଶି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ…

‘ମୋତେ ଜେଲ୍‌ ପଠାନ୍ତୁ କିମ୍ବା…

ପ୍ରଶାସନର ଅଜବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବହାର ଓ…

1 of 28,490