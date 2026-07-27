ଅରୁଣଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ଝଟକା: ହାଇକୋର୍ଟରେ ହିଁ ଚାଲିବ ନୟାଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନୀ ମାମଲା
ନୟାଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ପିଟିସନ୍ ଉପରୁ ହଟିଲା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ଶୁଣାଣି କରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କୁ ୬ ମାସର ମହଲତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନୟାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ତଥା ବିଜେଡି ନେତା ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ୨୦୨୪ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କ ବିଜୟକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ହୋଇଥିବା ମାମଲାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଦେଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିରୋଧରେ ଅରୁଣ ସାହୁ କରିଥିବା ଆବେଦନକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି।
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ୬ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ନୟାଗଡ଼ ଆସନରୁ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିଥିବା ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତ୍ୟୁଷା ରାଜେଶ୍ୱରୀ ସିଂହ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମାମଲା ଦାଖଲ କରିଥିଲେ।
ପ୍ରତ୍ୟୁଷା ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ, ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯାଞ୍ଚ ନକରି ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ନିର୍ବାଚନ ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ସେ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ବିଜୟକୁ ରଦ୍ଦ କରିବାକୁ କୋର୍ଟରେ ଦାବି କରିଥିଲେ।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାକୁ ବିନା ବିସ୍ତୃତ ଶୁଣାଣିରେ ଖାରଜ କରିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଅରୁଣ ସାହୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଜାରି ରଖିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି।
ଅରୁଣ ସାହୁ ବିଜେଡିର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା। ୨୦୨୪ ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ନୟାଗଡ଼ ଆସନରୁ ଲଗାତାର ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତ୍ୟୁଷା ରାଜେଶ୍ୱରୀ ସିଂହଙ୍କୁ ମାତ୍ର ୪୩୯ ଭୋଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ।
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଏବେ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମାମଲାର ମୁଖ୍ୟ ଶୁଣାଣି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ହେବ।