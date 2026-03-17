ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ରାୟ, ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ବି ମିଳିବ ୧୨ ସପ୍ତାହର ମାତୃତ୍ଵ ଛୁଟି
Maternity Leave: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ମାତୃତ୍ୱ ଛୁଟି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, କେବଳ ୩ ମାସରୁ କମ୍ ବୟସର ଶିଶୁକୁ ପୋଷ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ମା’ଙ୍କୁ ଏହି ଛୁଟି ମିଳୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମାନତାର ଅଧିକାରର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରି ରଦ୍ଦ କରିଛନ୍ତି । ୨୦୨୦ର ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା କେବଳ ତିନି ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୧୨ ସପ୍ତାହର ମାତୃତ୍ୱ ଛୁଟି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। କୋର୍ଟ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ରଦ୍ଦ କରିଛନ୍ତି।
କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଗ୍ରହଣକାରୀ ମାଆଙ୍କୁ ପିଲାର ବୟସ ନିର୍ବିଶେଷରେ ୧୨ ସପ୍ତାହର ମାତୃତ୍ୱ ଛୁଟି ମିଳିବା ଉଚିତ। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜଣେ ମହିଳା ଆଇନଗତ ଭାବରେ ଶିଶୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା କିମ୍ବା ଶିଶୁ ଗ୍ରହଣକାରୀ ମାଆଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ଦିନଠାରୁ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଗ୍ରହଣକାରୀ ମାଆଙ୍କୁ ୧୨ ସପ୍ତାହର ମାତୃତ୍ୱ ଛୁଟି ମିଳିବା ଉଚିତ।
ବିଚାରପତି ଜେ.ବି. ପାର୍ଦିୱାଲା ଏବଂ ଆର. ମହାଦେବନଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପିଲାର ବୟସ ପିଲାର ଯତ୍ନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବୟସ ଅନୁସାରେ ମାତୃତ୍ୱ ଛୁଟି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଅଯୌକ୍ତିକ। ସେମାନେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପିଲାର ବୟସ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ପିଲାକୁ ପୋଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ ମାଆଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ସମାନ ରହିଥାଏ।
ପିତାମାତା ଛୁଟିକୁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଲାଭ ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଏପରି ଛୁଟିର ଅବଧି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବା ଉଚିତ।
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ଦାୟର କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମାତୃତ୍ୱ ଲାଭ (ସଂଶୋଧନ) ଆଇନ, ୨୦୧୭ର ଧାରା ୫(୪) କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଅନୁଯାୟୀ, ଯେଉଁ କର୍ମଜୀବୀ ମା’ମାନେ ଶିଶୁକୁ ପୋଷ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ୧୨ ସପ୍ତାହ ଛୁଟି ପାଇବାକୁ ହକଦାର। କିନ୍ତୁ, ଏହି ଛୁଟି କେବଳ ସେତେବେଳେ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ ଯଦି ଶିଶୁଟି ତିନି ମାସ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ କମ୍ ବୟସର ହୋଇଥାଏ। କୋର୍ଟ ୧୨ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୪ରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଥିଲେ। PIL ଦାୟର କରିଥିବା ମହିଳା ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।
ଗତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବରରେ, ସମସ୍ତ ଶ୍ରମ ଆଇନକୁ ମିଶାଇ ଚାରୋଟି ଶ୍ରମ ସଂହିତା ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତାରେ ପ୍ରସୂତି ଛୁଟି ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସୂତି ଛୁଟି ସମାନ ରହିଛି।