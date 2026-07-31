୧୭ ବର୍ଷର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ: ଅଲଗା ହେଲେ ଓମାର ଅବଦୁଲ୍ଲା ଓ ପାୟଲ
ଓମର ଅବ୍ଦୁଲ୍ଲା ଓ ପାୟଲଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ଦିଲ୍ଲୀର ଓବେରୟ ହୋଟେଲରେ କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉଭୟ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇଥିଲେ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହାଇପ୍ରୋଫାଇଲ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ପଡ଼ିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ୧୭ ବର୍ଷର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓମର ଅବ୍ଦୁଲ୍ଲା ଓ ପତ୍ନୀ ପାୟଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ହୋଇଛି। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସହମତିରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ନେବା ଓ ପରସ୍ପରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ଆଇନଗତ ମାମଲା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ସୂଚନା ଦେବା ପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି।
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ବିଚାରପତି ପି. ଏସ୍. ନରସିଂହା ଓ ବିଚାରପତି ଆଲୋକ ଆରାଧେଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ସମ୍ମୁଖରେ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ କପିଲ ସିବଲ। ସେ କହିଥିଲେ; ଓମର ଓ ପାୟଲ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମତଭେଦର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି।
ସେ ଅଦାଲତଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଉଭୟେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପରସ୍ପର ସହମତିରେ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନର ଅନୁଚ୍ଛେଦ ୧୪୨ ଅନୁଯାୟୀ ଜୁଲାଇ ୨୨ରେ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି।
କପିଲ ସିବଲଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଇ ବିଚାରପତି ନରସିଂହା କହିଥିଲେ; ଅଦାଲତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣାର ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଉପଯୁକ୍ତ ଆଦେଶ ଜାରି କରି ମାମଲାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ।
୧୯୯୪ରେ ବିବାହ, ୨୦୦୯ରୁ ଅଲଗା ରହୁଥିଲେ: ଓମର ଅବ୍ଦୁଲ୍ଲା ଓ ପାୟଲଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ଦିଲ୍ଲୀର ଓବେରୟ ହୋଟେଲରେ କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉଭୟ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହମତିରେ ୧୯୯୪ ମସିହାରେ ଉଭୟଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଇ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି। ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଜାହିର ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ନାମ ଜମିର।
ତେବେ ୨୦୦୯ ମସିହାରେ ଉଭୟେ ଅଲଗା ରହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ୨୦୧୧ ମସିହାରେ ଓମର ଅବ୍ଦୁଲ୍ଲା ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ ତାଙ୍କ ୧୭ ବର୍ଷର ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରୁ ଅଲଗା ହେବାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ମାମଲା: ଛାଡ଼ପତ୍ର ପାଇଁ ଓମର ଅବ୍ଦୁଲ୍ଲା ପ୍ରଥମେ ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ୨୦୧୬ରେ ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟ ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ନଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରି ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ।
୨୦୨୩ ଡିସେମ୍ବରରେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟର ରାୟକୁ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ। ପାୟଲଙ୍କୁ ଓମର ଅବ୍ଦୁଲ୍ଲା ପ୍ରତିମାସ ୧.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଭରଣପୋଷଣ ଓ ପୁଅଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ପ୍ରତିମାସ ୬୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।
ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ଆଦେଶକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଓମର ଅବ୍ଦୁଲ୍ଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଇଥିଲେ। କୋର୍ଟ ମାମଲାକୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲେ। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସମସ୍ତ ଆଇନଗତ ବିବାଦର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ପରସ୍ପର ସହମତିରେ ସମ୍ମାନଜନକ ଭାବେ ଅଲଗା ହେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।