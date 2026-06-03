ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଐତିହାସିକ ରାୟ; ବିବାହ ପରେ ବି ଝିଅ ନିଜ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ, ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ କରାଯିବନି ବଞ୍ଚିତ

ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଐତିହାସିକ ରାୟ; ବିବାହ ପରେ ବି ଝିଅ ନିଜ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ

By Jyotirmayee Das

Supreme Court: ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ବିବାହିତ ମହିଳାଙ୍କ ଅଧିକାର ଓ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ଏଭଳି ଐତିହାସିକ ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଆଗାମୀ ସମୟରେ ସମାଜ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବଦଳାଇବା ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ।

ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, କୌଣସି ମହିଳାଙ୍କୁ କେବଳ ସେ ବିବାହିତ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ବା ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅଦାଲତ କଡ଼ା ଭାଷାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏଭଳି ମନୋଭାବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଦତ୍ତ ସମାନତା ଅଧିକାରର ସିଧାସଳଖ ଉଲ୍ଲଂଘନ।

ଜଷ୍ଟିସ ପି.ଏସ. ନରସିଂହ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ ଆଲୋକ ଆରାଧେଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ପୀଠ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଆବେଦନ ଉପରେ ଶୁଣାଣି କରି ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ସେହି ପୁରୁଣା ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ କଡ଼ା ପ୍ରହାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ବିବାହ ପରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ‘ପର ଘରର’ ବୋଲି ଭାବିଥାଏ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ମାଲଭିୟା ନଗର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଭୟଙ୍କର…

ଘରେ ନଥିଲେ ସ୍ଵାମୀ, ସୁଯୋଗର ଫାଇଦା ଉଠେଇ…

କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, “ବିବାହ ପରେ ଝିଅଟିଏ ନିଜ ଜନ୍ମଦାତା ପିତାମାତାଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ରହେ ନାହିଁ ବା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବିବା ସମ୍ବିଧାନିକ ଭାବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ବିବାହ ଦ୍ୱାରା ଝିଅ ଏବଂ ତାର ବାପଘର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ବା ବନ୍ଧନ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ।”

କୋର୍ଟ ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଉଥିବା ପାତରଅନ୍ତର ଉପରେ ଟିପ୍ପଣୀ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପୁଅ ବିବାହ କରେ, ସେତେବେଳେ ବି ସେ ଆଇନଗତ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଭାବେ ପରିବାରର ଅଂଶ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କେବଳ ବିବାହ ହେତୁ ଝିଅକୁ ପରିବାରରୁ ଅଲଗା ବୋଲି ଧରିନେବା ଲିଙ୍ଗଗତ ବୈଷମ୍ୟ ଅଟେ। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଏଭଳି କୌଣସି ବି ରୁଢ଼ିବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରେ।

କଣ ଥିଲା କୁଲସୁମ୍ ନିଶାଙ୍କ ପୂରା ମାମଲା?

ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବାସିନ୍ଦା କୁଲସୁମ୍ ନିଶାଙ୍କ ଅପିଲ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ। କୁଲସୁମ୍‌ଙ୍କ ମାଆ ଗାଁରେ ଏକ ରାସନ୍ ଦୋକାନ ଚଲାଉଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୪ ରେ ଆକସ୍ମିକ ନିଧନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କୁଲସୁମ୍ ବିବାହିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମାଆ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଦୋକାନ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ମାଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରିବାର ପ୍ରତି ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେବାରୁ କୁଲସୁମ୍ ଅନୁକମ୍ପା ମୂଳକ ଭିତ୍ତିରେ ସେହି ଦୋକାନର ଆଲଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ।

ତେବେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ତତ୍କାଳୀନ ନିୟମ ଅନୁସାରେ “ବିବାହିତ ଝିଅକୁ ପରିବାରର ସଂଜ୍ଞା ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ କରାଯାଇନଥିଲା।” ଏହି ନିୟମ ଦେଖାଇ ଉପ-ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ପରେ ଆଲ୍ଲାହାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟ କୁଲସୁମ୍‌ଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି କୁଲସୁମ୍ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ।

ସରକାରଙ୍କ ଯୁକ୍ତିକୁ ଖାରଜ କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ

ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ଯେ ବିବାହିତ ମହିଳାମାନେ ସାଧାରଣତଃ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ସମ୍ପର୍କିତ ନିୟମ ପାଳନ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଏହି ଯୁକ୍ତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସବୁ ବିବାହିତ ଝିଅ ଅନ୍ୟତ୍ର ଯାଇ ରହିବେ ବୋଲି ଧରିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ଏହି ସାଧାରଣ ଧାରଣା ଆଧାରରେ ସମଗ୍ର ମହିଳା ସମାଜକୁ ଯୋଜନାରୁ ବାହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।

ଅଦାଲତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସାହାଯ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବିପତ୍ତି ସମୟରେ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରକୁ ତୁରନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇଦେବା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ କୁଲସୁମ୍ ସେହି ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ବିବାହିତ ହୋଇଥିବା ଆଧାରରେ ତାଙ୍କ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।

ୟୁପି ସରକାରଙ୍କୁ ୪ ସପ୍ତାହର ମହଲତ

ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଲ୍ଲାହାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପୁରୁଣା ଆଦେଶକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଦ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ୪ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ କୁଲସୁମ୍ ନିଶାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ସେହି ରେସନ ଦୋକାନର ଆବଣ୍ଟନ ଆଦେଶ ଜାରି କରାଯାଉ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସାରା ଦେଶରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।

 

You might also like More from author
More Stories

ମାଲଭିୟା ନଗର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଭୟଙ୍କର…

ଘରେ ନଥିଲେ ସ୍ଵାମୀ, ସୁଯୋଗର ଫାଇଦା ଉଠେଇ…

ବେଙ୍ଗଲ ରାଜନୀତିରେ ବଡ଼ ହଲଚଲ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ର…

ଭାରତକୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, ପୁଣି ଲଗାଇବେ…

1 of 28,073