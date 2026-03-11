ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଐତିହାସିକ ରାୟ; ଦେଶରେ ପ୍ରଥମଥର ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଇଚ୍ଛାମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦେଲେ ଅନୁମତି, 13 ବର୍ଷ ଧରି କୋମାରେ ଥିଲେ ଯୁବକ
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଐତିହାସିକ ରାୟ; ପ୍ରଥମଥର ଇଚ୍ଛାମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦେଲେ ଅନୁମତି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଇଚ୍ଛାମୃତ୍ୟୁକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଯିଏ ଗତ ୧୩ ବର୍ଷ ଧରି କୋମାରେ ଥିଲେ। ଗାଜିଆବାଦର ଜଣେ ୩୨ ବର୍ଷୀୟ ବାସିନ୍ଦା ହରିଶ ରାଣା କେବଳ ମେସିନ୍ ଏବଂ ଟ୍ୟୁବ୍ ଉପରେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ, କୋର୍ଟ ଜୀବନ-ସହଯୋଗ ପ୍ରଣାଳୀକୁ(life support system) କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ୨୦୧୮ କମନ୍ କଜ୍ ରାୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯାହା ସମ୍ମାନର ସହିତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାର ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥିଲା। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି।
ହରିଶ ରାଣାଙ୍କ ଦୁଃଖଦ କାହାଣୀ
ହରିଶ ରାଣା ଥରେ ଜଣେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ଶିକ୍ଷାଗତ ଭାବରେ ସଫଳ ଯୁବକ ଥିଲେ। ୨୦୧୩ ମସିହାରେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ତାଙ୍କ ପେଇଂ ଗେଷ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲର ଚତୁର୍ଥ ମହଲାରୁ ପଡ଼ିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଗୁରୁତର ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ, ସେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଭେଜିଟେବିଭ ଷ୍ଟେଟ (ସ୍ଛାୟୀ ଅଚେତନ ଅବସ୍ଥା, ସାଧାରଣତଃ ଆଖି ଖୋଲା ରଖି)କୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କ ଶରୀର ୧୦୦% କ୍ୱାଡ୍ରିପ୍ଲେଜିକ୍ ହୋଇଗଲା।
ଗତ ୧୩ ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ଉନ୍ନତି ହୋଇନଥିଲା। ସେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଥିଲେ, ଟ୍ରାକିଓଷ୍ଟୋମି ଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପେଟରେ PEG ଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ପ୍ରଶାସିତ ପୁଷ୍ଟିସାର (CAN) ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଷ୍ଟି ପାଉଥିଲେ। ଡାକ୍ତରୀ ରିପୋର୍ଟ ସୂଚାଇଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବେଡ ସୋର୍ସ ବା ଘା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତରମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ କୌଣସି ଆଶା ନାହିଁ।
ବାପା ତାଙ୍କ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ
ହରିଶଙ୍କ ବାପା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କ ପୁଅର ଅବସ୍ଥା ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ୨୦୨୪ ମସିହାରେ, ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇନଥିଲେ। ତା’ପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମାମଲାର ବିଚାର କରିଥିଲେ। କୋର୍ଟ AIIMSର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରାଥମିକ ଏବଂ ମାଧ୍ୟମିକ ମେଡିକାଲ୍ ବୋର୍ଡ ଗଠନ କରିଥିଲେ।
ଉଭୟ ବୋର୍ଡ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ କହିଥିଲେ ଯେ ହରିଶଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ। ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରଖିବା କେବଳ ତାଙ୍କର ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସକୁ ଦୀର୍ଘ କରିବା ଏବଂ ତାହା କୌଣସି ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରୁନଥିଲା। ପିତାମାତା ଏବଂ ମେଡିକାଲ ବୋର୍ଡ ଉଭୟ ସହମତ ହୋଇଥିଲେ ଯେ CAN ଭଳି ଚିକିତ୍ସା ବନ୍ଦ କରିବା ତାଙ୍କ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍ୱାର୍ଥରେ। ରିପୋର୍ଟ ପଢ଼ିବା ପରେ, ଜଷ୍ଟିସ୍ ଜେ.ବି. ପାର୍ଦିୱାଲା କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ଏକ ଦୁଃଖଦ ରିପୋ୍ଟ ଏବଂ ପୁଅକୁ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ରଖାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
କୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ ବୋର୍ଡ ସହମତ ହୋଇଥିଲେ, କୋର୍ଟଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତଥାପି, ଏହା ପ୍ରଥମ ମାମଲା ହୋଇଥିବାରୁ, କୋର୍ଟ ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସମସ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଏକ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ଉପାୟରେ କରାଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
କୋର୍ଟଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ’ଣ?
ହରିଶଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ଜୀବନ-ନିର୍ଭରଶୀଳ ଚିକିତ୍ସା, CAN ସମେତ, ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରାଯିବା ଉଚିତ।
AIIMS ହରିଶଙ୍କୁ ତାର ପାଲିଏଟିଭ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଘରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ଉଚିତ।
ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ବା ବନ୍ଦ କରିବାର ଯୋଜନା ଏପରି ହେବା ଉଚିତ ଯେପରି ରୋଗୀଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଜାୟ ରହେ।
ହାଇକୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ମେଡିକାଲ ବୋର୍ଡର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିକିତ୍ସା ବୋର୍ଡ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଏକ ପ୍ୟାନେଲ ରହିବ।
କୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବାକୁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ।