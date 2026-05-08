ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଓକିଲଙ୍କ ଫିସ୍ ଶୁଣିଲେ ହୋଇଯିବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ନିଅନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଓକିଲଙ୍କ ଫିସ୍ ଶୁଣିଲେ ହୋଇଯିବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ
Supreme Court Lawyer Fees: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହେଉଛି ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ, ଯେଉଁଠାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜଟିଳ ମାମଲାର ସମାଧାନ ହୋଇଥାଏ। ନିକଟରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପାର୍କିଂର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହୋଇ ଦାମୀ ଲଗ୍ଜୁରୀ ଗାଡ଼ି ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ଯେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଓକିଲମାନେ ଗୋଟିଏ କେସ୍ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଫିସ୍ ନିଅନ୍ତି?
ଅଭିଜ୍ଞତା ଅନୁସାରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ଫିସ୍
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଓକିଲଙ୍କ ଫିସ୍ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା, ପରିଚୟ ଏବଂ ମାମଲାର ଗମ୍ଭୀରତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଓକିଲଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫିସ୍ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଜୁନିୟର ଓକିଲମାନେ ଗୋଟିଏ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ୨୫,୦୦୦ ରୁ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଉଥିବା ବେଳେ ମିଡ୍ ଲେଭଲ୍ ଓକିଲମାନେ ୧ ଲକ୍ଷରୁ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାର୍ଜ କରନ୍ତି। ସେହିପରି ସିନିୟର ଆଡଭୋକେଟ୍ ତଥା ବଡ଼ ନାମୀ ଓକିଲମାନେ ଗୋଟିଏ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ୫ ରୁ ୨୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଟପ୍ ସିନିୟର କାଉନସେଲ୍ ଦେଶର ଶୀର୍ଷ ଓକିଲଙ୍କ ଫିସ୍ ଶୁଣାଣି ପିଛା ୧୫ ଲକ୍ଷରୁ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାଏ।
କେବଳ ଓକିଲାତି ନୁହେଁ, ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଫିସ୍
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କେବଳ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ବରଂ ଆବେଦନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ ତିଆରି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଫିସ୍ ଦେବାକୁ ହୁଏ। ଏହା ୫୦,୦୦୦ ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯାତ୍ରା ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ କନସଲଟାଣ୍ଟ ଚାର୍ଜ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ରହିଥାଏ।
ସରକାରୀ ଓକିଲଙ୍କୁ କେତେ ମିଳେ?
ସରକାରୀ ପ୍ୟାନେଲରେ ଥିବା ଓକିଲଙ୍କ ଫିସ୍ ସରକାର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ସରକାରୀ ଓକିଲଙ୍କୁ ଶୁଣାଣି ପିଛା ପ୍ରାୟ ୧୬ ରୁ ୧୭ ହଜାର ଟଙ୍କା ମିଳିଥାଏ। ସେହିପରି ‘ଆଡଭୋକେଟ୍ ଅନ୍ ରେକର୍ଡ’ଙ୍କ ଫିସ୍ ସାଧାରଣତଃ ୬,୦୦୦ ରୁ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ।
ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ଫିସ୍ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି
ନିକଟରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇ କହିଥିଲେ ଯେ, ବାର୍ କାଉନସିଲ୍ ଆଇନରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସୀମାଠାରୁ ଅଧିକ ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ଫିସ୍ ଆଦାୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନୂଆ ଲ’ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ବର୍ଗରେ ୭୫୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଏସସି/ଏସଟି ବର୍ଗ ପାଇଁ ୧୨୫ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଶୁଳ୍କ ନେବା ବେଆଇନ ବୋଲି କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।
କପିଲ ସିବଲ୍ଙ୍କ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ଓକିଲଙ୍କ ଫିସ୍ ପ୍ରାୟତଃ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ସେ ଗୋଟିଏ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ୨୦ ରୁ ୨୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଅନ୍ତି। ଏହି ତଥ୍ୟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ନ୍ୟାୟ ଲଢ଼େଇ କେତେ ବ୍ୟୟବହୁଳ ହୋଇପାରେ।