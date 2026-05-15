ସପ୍ତାହକୁ ଦୁଇ ଦିନ ଭର୍ଚୁଆଲ ଶୁଣାଣି କରିବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ

ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ସୋମବାର ଓ ଶୁକ୍ରବାର ଅଧିକାଂଶ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯିବ

By Manoranjan Sial

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶରେ ଦେଖା ଦେଇଥିବା ତୈଳ ସଙ୍କଟର ପ୍ରଭାବ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ କୋର୍ଟ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଏଣିକି ସପ୍ତାହରେ ଦୁଇ ଦିନ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ ହୋମ୍ ଓ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଶୁଣାଣିର ହେବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି।

ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ସୋମବାର ଓ ଶୁକ୍ରବାର ଅଧିକାଂଶ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯିବ। ଏହି ଦୁଇ ଦିନ ବିଚାରପତିମାନେ ନିଜ ଘର ବା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସ୍ଥାନରେ ବସି ଅନ୍‌ଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ମାମଲା ଶୁଣିବେ। ସେହିପରି ମଙ୍ଗଳବାର, ବୁଧବାର ଓ ଗୁରୁବାର ଅଦାଲତର କାର‌୍ୟ୍ୟ ହାଇବ୍ରିଡ ମୋଡ଼ରେ ଚାଲିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଓକିଲ ଓ ପକ୍ଷମାନେ ଚାହିଁଲେ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିପାରିବେ କିମ୍ବା ଅନଲାଇନରେ ଯୋଡି ହୋଇପାରିବେ।

ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେବଳ ଶୁଣାଣିର ପଦ୍ଧତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହାଁନ୍ତି, ବରଂ ବିଚାରପତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ ପୁଲିଂକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯିବ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା କମିବ। ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଇନ୍ଧନ ସଞ୍ଚୟ ହେବ।

ପୂର୍ବରୁ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଇନ୍ଧନ ସଞ୍ଚୟକୁ ନେଇ ନିଜ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମେତ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଦେଶର ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିଥିଲେ। ପିଏମ୍ ମୋଦୀଙ୍କ ଏହି ଅପିଲର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଏପରି ସମୟରେ ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ଦେଶସାରା ଡିଜିଟାଲ ୱାର୍କିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଓ ପର‌୍ୟ୍ୟାବରଣ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଅଦାଲତର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ବଢୁଥିବା ବ୍ୟବହାର ଓ ଆଧୁନିକ କାର‌୍ୟ୍ୟଶୈଳୀ ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ ମନାଯାଉଛି।

