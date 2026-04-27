ଲିଭ୍-ଇନକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ଵପୁର୍ଣ୍ଣ ରାୟ, ଉଭୟଙ୍କ ସହମତିରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲେ ତା’ହା ଦୁଷ୍କର୍ମ ନୁହେଁ

By Jyotirmayee Das

Supreme Court: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିବାହ ନକରି ଏକାଠି ରହୁଥିବା ଦମ୍ପତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ମାମଲାରେ, ମହିଳା ତାଙ୍କ ଲିଭ୍-ଇନ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ନାମରେ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । ମହିଳାଜଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ବିବାହର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଦୁହେଁ ଏକାଠି ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏକ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି ।

ଏହି ମାମଲାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଦେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ମହିଳା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସହିତ କାହିଁକି ରହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ଏହି ମାମଲା ଜଷ୍ଟିସ୍ ବି.ଭି. ନାଗାରଥନାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସିଥିଲା, ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଏକମାତ୍ର ମହିଳା ବିଚାରପତି।

ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଓକିଲ କହିଥିଲେ ଯେ, ମହିଳା ଜଣକ ୧୮ ବର୍ଷ ବୟସରେ ବିଧବା ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ସେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଦୁହେଁ ଏକାଠି ରହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରେ, ଏହା ଜଣାପଡିଥିଲା ​​ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ବିବାହିତ ଥିଲେ, ଯାହା ବିଷୟରେ ମହିଳା ଅଜ୍ଞ ଥିଲେ।

ଲିଭ୍-ଇନରେ କାହିଁକି ରହିଲେ

ଶୁଣାଣି ସମୟରେ, ଜଷ୍ଟିସ୍ ନାଗାରଥନା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ, ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ମହିଳା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସହିତ କାହିଁକି ରହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟତଃ ପିଡିତାଙ୍କୁ ଲାଜ ଲାଗେ । କିନ୍ତୁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଯେ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଦମ୍ପତି ବିବାହ କରିବାକୁ ବାଛି ପାରିଥାନ୍ତେ।

ଓକିଲ କହିଥିଲେ ଯେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ବିବାହିତ ଏବଂ ମହିଳା ଏହି ସତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞ ଥିଲେ । କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟ ବାରମ୍ବାର ସେହି ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ମହିଳା ତାଙ୍କ ସହିତ ଲିଭ୍-ଇନରେ ରହିବା ଏବଂ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।

ଯଦି ସମ୍ମତି ଥିଲା, ତେବେ ଏହା ଦୁଷ୍କର୍ମ କି?

ଅଦାଲତ ମତ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଯଦି ଏକ ସମ୍ପର୍କ ସହମତିରେ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଦମ୍ପତି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଏକାଠି ରହୁଥିଲେ, ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ଅଲଗା ହୋଇଯିବାରୁ ଏହାକୁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଏକ ଅପରାଧିକ ଅପରାଧ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।

ବିଚାରପତି ନାଗରତ୍ନା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏପରି “ଲିଭ୍-ଇନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ” ବେଳେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ଉପୁଜେ ଯେଉଁଠାରେ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ମହିଳା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି । ମହିଳାଙ୍କ ଓକିଲ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଜାଣି ନଥିଲେ ଯେ, ପୁରୁଷ ପୂର୍ବରୁ ବିବାହିତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚାରିଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି।

ବିଚାରପତି ନାଗରତ୍ନା ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଥିଲେ, “ଆମେ ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ କଥା କହୁନୁ, ଆମେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ କଥା କହୁଛୁ । ଯେତେବେଳେ ଏକ ସମ୍ପର୍କ ସହମତିରେ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଅପରାଧର ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁଠାରେ ଉଠେ? ସେମାନେ ଏକାଠି ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏକ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି । କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବିବାହିତ ନଥିଲେ । ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ କିପରି ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ?

ଆମେ ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ

ଅଦାଲତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ, “ବିବାହ ସୀମା ବାହାରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏପରି ଅଦ୍ଭୁତ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରାୟତଃ ଉପୁଜେ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା ଯେହେତୁ ସେ ପ୍ରତାରିତ ହୋଇଥିଲେ। ଯଦି ସେ ବିବାହିତ ହୋଇଥାଆନ୍ତେ, ତେବେ ତାଙ୍କର ଆଇନଗତ ଅଧିକାର ଅଧିକ ଦୃଢ଼ ହୋଇଥାଆନ୍ତା। ସେ ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଉଠାଇପାରିଥାଆନ୍ତେ କିମ୍ବା ଭରଣପୋଷଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିପାରିଥାଆନ୍ତେ।

କିନ୍ତୁ ବିନା କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବିବାହରେ, ଯେଉଁଠାରେ ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ଏକାଠି ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ସେଠାରେ ଏପରି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜେ । ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିଲେ, ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଲଗା ହେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବୈବାହିକ ବନ୍ଧନ ନଥିଲା।

 

