କାହିଁକି 60 ନିରୀହ କୁକୁରର ହତ୍ୟାକାରୀ ସାଜିଥିଲେ ଅହିଂସାର ପୂଜାରୀ ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀ, କାରଣ ଜାଣିଲେ କହିବେ….

By Manash Ranjan Padhan

 

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ବୁଲୁଥିବା ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ରାସ୍ତାରୁ ସମସ୍ତ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି କାରଣ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ କୁକୁର ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ରେବିଜ୍ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।

एक पागल कुत्ते को मारना न्यूनतम हिंसा है. अगर कोई जंगल में रहता है तो वह हिंसा नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई शहर में रहता है तो उसके लिए अहिंसा का सिद्धांत विरोधाभास की स्थिति होगी. क्योंकि शहर में रहने वाले लोगों की रक्षा की भी बात होती है. अगर वह कुत्ते को मारता है, तो पाप होगा, लेकिन अगर नहीं मारा तो उससे भी ज्यादा पाप होगा.

ଏହି କାରଣରୁ, କୋର୍ଟ ନିଜେ ଜୁଲାଇ 28 ରେ ଏହି ମାମଲାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯେ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଅହିଂସାର ପୂଜାରୀ ଗାନ୍ଧୀ କାହିଁକି 60 ଟି କୁକୁରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ରାସ୍ତା ବାଛିଥିଲେ?

सत्य और अहिंसा के पुजारी गांधीजी एक ऐसा नाम हैं जो कि दुनियाभर में शांति, सादगी और इंसानियत के लिए एक मिसाल हैं. महात्मा गांधी ने अपने जीवन में शायद ही कभी हिंसा का रास्ता चुना हो.

ସତ୍ୟ ଏବଂ ଅହିଂସାର ପୂଜାରୀ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଏପରି ଏକ ନାମ ଯାହା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି, ସରଳତା ଏବଂ ମାନବିକତା ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ କମ୍ ହିଂସାର ପଥ ବାଛିଥିଲେ।

चाहे आजादी की लड़ाई हो या फिर समाज में बदलाव की जंग, उन्होंने हमेशा ही सत्य और अहिंसा को अपना हथियार बनाया. उनका कहना था कि अहिंसा से ही स्थाई जीत मिलती है. लेकिन फिर गांधीजी ने 60 कुत्तों को मारने की बात क्यों कही थी.

ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ହେଉ କିମ୍ବା ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ, ସେ ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ ଏବଂ ଅହିଂସାକୁ ନିଜର ଅସ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ କେବଳ ଅହିଂସା ସ୍ଥାୟୀ ବିଜୟ ଆଡକୁ ନେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ତା’ପରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କାହିଁକି 60 ଟି କୁକୁର ମାରିବା କଥା କହିଥିଲେ?

दरअसल महात्मा गांधी ने 60 ऐसे कुत्तों को मारने की बात कही थी, जो कि पागल हो गए थे. जब उनके इस आदेश पर सवाल उठाया गया तो उन्होंने इसका जवाब भी दिया था कि अहिंसा की बात करने के बावजूद उन्होंने ऐसा फैसला क्यों किया.

ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଘଟଣାଟି ୧୯୨୬ ମସିହାର। ଅମ୍ବାଲାଲ ସାରାଭାଇ, ଯିଏ ଜଣେ କପଡ଼ା ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମିଲରେ 6୦ଟି କୁକୁର ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେହି କୁକୁରମାନଙ୍କଠାରୁ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ।

दरअसल यह वाकया 1926 का है. अंबालाल साराभाई जो कि टेक्सटाइल के कारोबारी थे, उनकी मिल में 60 कुत्ते पागल हो गए थे. उन कुत्तों से लोगों को जान का खतरा था.

ତା’ପରେ ସାରାଭାଇ ସେହି କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଗଲା, ସାରାଭାଇ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେବାକୁ ଉଚିତ ମନେ କଲେ। ତା’ପରେ ସେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମକୁ ଗଲେ।

तब साराभाई ने उन कुत्तों को मारने का आदेश दिया था. जब उनकी इस बात पर सवाल उठे तो साराभाई ने महात्मा गांधी से राय लेना उचित समझा. तब वे महात्मा गांधी से मिलने के लिए साबरमती आश्रम गए थे.

ପାଗଳ କୁକୁରକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ହେଉଛି ସର୍ବନିମ୍ନ ହିଂସା। ଯଦି କେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଛି, ତେବେ ସେ ହିଂସା କରିବ ନାହିଁ।  କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ସହରରେ ରହୁଛି, ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅହିଂସାର ନୀତି ଏକ ବିରୋଧାଭାସୀ ପରିସ୍ଥିତି ହେବ। କାରଣ ସହରରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଯଦି ସେ କୁକୁରକୁ ହତ୍ୟା କରେ, ତେବେ ଏହା ପାପ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ତାକୁ ହତ୍ୟା ନ କରେ, ତେବେ ଏହା ଆହୁରି ବଡ଼ ପାପ ହେବ ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ ।

जब महात्मा गांधी को पूरी स्थिति के बारे में पता चला तो उन्होंने अपने विचार रखे. उन्होंने कहा कि इस बारे में कोई दोराय नहीं है कि हिंदुओं में किसी भी जीव हत्या को पाप मानता है. लेकिन जब इसे व्यवहार में लाना हो तब समस्या होती है.

