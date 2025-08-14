କାହିଁକି 60 ନିରୀହ କୁକୁରର ହତ୍ୟାକାରୀ ସାଜିଥିଲେ ଅହିଂସାର ପୂଜାରୀ ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀ, କାରଣ ଜାଣିଲେ କହିବେ….

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ବୁଲୁଥିବା ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ରାସ୍ତାରୁ ସମସ୍ତ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି କାରଣ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ କୁକୁର ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ରେବିଜ୍ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।
ଏହି କାରଣରୁ, କୋର୍ଟ ନିଜେ ଜୁଲାଇ 28 ରେ ଏହି ମାମଲାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯେ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଅହିଂସାର ପୂଜାରୀ ଗାନ୍ଧୀ କାହିଁକି 60 ଟି କୁକୁରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ରାସ୍ତା ବାଛିଥିଲେ?
ସତ୍ୟ ଏବଂ ଅହିଂସାର ପୂଜାରୀ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଏପରି ଏକ ନାମ ଯାହା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି, ସରଳତା ଏବଂ ମାନବିକତା ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ କମ୍ ହିଂସାର ପଥ ବାଛିଥିଲେ।
ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ହେଉ କିମ୍ବା ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ, ସେ ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ ଏବଂ ଅହିଂସାକୁ ନିଜର ଅସ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ କେବଳ ଅହିଂସା ସ୍ଥାୟୀ ବିଜୟ ଆଡକୁ ନେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ତା’ପରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କାହିଁକି 60 ଟି କୁକୁର ମାରିବା କଥା କହିଥିଲେ?
ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଘଟଣାଟି ୧୯୨୬ ମସିହାର। ଅମ୍ବାଲାଲ ସାରାଭାଇ, ଯିଏ ଜଣେ କପଡ଼ା ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମିଲରେ 6୦ଟି କୁକୁର ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେହି କୁକୁରମାନଙ୍କଠାରୁ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ।
ତା’ପରେ ସାରାଭାଇ ସେହି କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଗଲା, ସାରାଭାଇ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେବାକୁ ଉଚିତ ମନେ କଲେ। ତା’ପରେ ସେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମକୁ ଗଲେ।
ପାଗଳ କୁକୁରକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ହେଉଛି ସର୍ବନିମ୍ନ ହିଂସା। ଯଦି କେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଛି, ତେବେ ସେ ହିଂସା କରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ସହରରେ ରହୁଛି, ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅହିଂସାର ନୀତି ଏକ ବିରୋଧାଭାସୀ ପରିସ୍ଥିତି ହେବ। କାରଣ ସହରରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଯଦି ସେ କୁକୁରକୁ ହତ୍ୟା କରେ, ତେବେ ଏହା ପାପ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ତାକୁ ହତ୍ୟା ନ କରେ, ତେବେ ଏହା ଆହୁରି ବଡ଼ ପାପ ହେବ ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ ।