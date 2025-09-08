ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ଶୁଣାଣି, କହିଲେ- ନାଗରିକତାର ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ..

ବିହାରର ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି

By Chinmayee Beura

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିହାରର ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀମାନେ ଦ୍ୱାଦଶ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରିବେ।

ବିହାରର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭୋଟର ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟର ପରିଚୟପତ୍ର ଏବଂ ଆଧାର କାର୍ଡ ଚିହ୍ନଟ ନହେବା କାରଣରୁ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ନିଜର ନାମ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ପୁରୁଣା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଖାଇ ପାରିନଥିଲେ, ସେମାନେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବେ।

ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

AC Blast: କାହିଁକି ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହୁଏ ଏସି?…

(video)ବଲିଉଡକୁ କ୍ୟାପଟେନ୍ କୁଲଙ୍କ ଡେବ୍ୟୁ,…

‘ନାଗରିକତାର ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ’: ଏସଆଇଆର ଉପରେ ରାୟ ଦେବା ସମୟରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ତଥାପି, ଏହାକୁ ନାଗରିକତାର ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡର ପ୍ରାମାଣିକତା ଏବଂ ପ୍ରକୃତତା ଯାଞ୍ଚ କରିବାର ଅଧିକାର ରହିବ।

SIR ଅନୁଯାୟୀ, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ବିହାରର ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନାଗରିକତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଖାଇବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ୧୧ଟି ଦଲିଲର ଏକ ତାଲିକା ଜାରି କରିଥିଲେ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ନାଗରିକତା ପ୍ରମାଣିତ କରାଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦ୍ୱାଦଶ ଦଲିଲ ଭାବରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଯୋଡିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

AC Blast: କାହିଁକି ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହୁଏ ଏସି?…

(video)ବଲିଉଡକୁ କ୍ୟାପଟେନ୍ କୁଲଙ୍କ ଡେବ୍ୟୁ,…

ଭାରତ ଉପରେ ଆମେରିକାର ୫୦% ଟାରିଫକୁ ୟୁକ୍ରେନ…

ଭାରତକୁ ଟାରିଫ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବ ଆମେରିକା !…

1 of 28,638