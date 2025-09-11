Asia Cup 2025; IND vs PAK: “ମ୍ୟାଚ ହେବାକୁ ଦିଅ ଆମେ ଅଟକାଇ ରୋକିପାରିବୁନି” ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କଲେ ମନା
୪ ଜଣ ଏଲଏଲବି ଛାତ୍ରଙ୍କ ଆବେଦନରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ ଜାତୀୟ ଭାବନାର ଉପହାସ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିଲା। 14 ରେ 2025 ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ଦୁବାଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୪ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟର ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ‘ମ୍ୟାଚ୍ ହେବାକୁ ଦିଅ। ଆମେ ବନ୍ଦ କରି ପାରିବୁ ନାହିଁ’।
ପହଲଗାମ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘଟଣା ଉଲ୍ଲେଖ କରି ୪ ଜଣ ଏଲଏଲବି ଛାତ୍ରଙ୍କ ଆବେଦନରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ ଜାତୀୟ ଭାବନାର ଉପହାସ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିଲା।
ଗୁରୁବାର (ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୧, ୨୦୨୫) ଆବେଦନର ଜରୁରୀ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୪ରେ ଦୁବାଇରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଏସିଆ କପ୍ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମାମଲାଟି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଜେକେ ମାହେଶ୍ୱରୀ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଜୟ ବିଷ୍ଣୋଇଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖାଯାଇଥିଲା।
ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଓକିଲ ଖଣ୍ଡପୀଠଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ‘ମ୍ୟାଚ୍ ରବିବାର ହେବାକୁ ଅଛି, ତେଣୁ ଆବେଦନ ଶୁକ୍ରବାର ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ।’ ଏହା ଉପରେ କୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ମ୍ୟାଚ୍ ବନ୍ଦ କରିବ ନାହିଁ, ମ୍ୟାଚ୍ ହେବାକୁ ଦିଅ। ଓକିଲ ପୁଣି କୋର୍ଟଙ୍କୁ ମାମଲା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ।
ଉର୍ବଶୀ ଜୈନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାରି ଜଣ ଆଇନ ଛାତ୍ର ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଏକ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ଜାତୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ ଜନଭାବନାର ବିପରୀତ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଏ। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14 ରେ 2025 ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ଦୁବାଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପରସ୍ପର ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ।