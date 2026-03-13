‘ଆଇନ ହେଲେ ମହିଳାଙ୍କୁ କେହି ବି ଦେବେନି ଚାକିରି’, ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଛୁଟି ଦାବିକୁ ଖାରଜ କଲେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ
ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଛୁଟି ଦାବିକୁ ଖାରଜ କଲେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ
Period Leave: ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛୁଟି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆବେଦନକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାକୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି, “ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ।” ଏଥିରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, “ଯଦିଓ ତୁମର ଦାବି ପୃଷ୍ଠରେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମନେହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଶେଷରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବ। ଯଦି ପେଡ୍ ପିରିୟଡ଼୍ ଲିଭକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଏ, ତେବେ କେହି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ହେବେ ନାହିଁ।”
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଆବେଦନକାରୀ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦାଖଲ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରି କୋର୍ଟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସମସ୍ତ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ପରେ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ସିଜେଆଇ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, “ମହିଳାମାନଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପରିପକ୍ୱତା ସମ୍ପର୍କରେ ଏହା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କି ପ୍ରକାରର ମାନସିକତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ ତାହା ଆପଣ ଜାଣି ନାହାଁନ୍ତି।”
ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ, ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଏବଂ ବିଚାରପତି ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗଚୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏକ ଖଣ୍ଡପୀଠ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ ଯେ, ଏପରି ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରେ ଏବଂ ମାସିକ ଧର୍ମକୁ ଏକ ନକାରାତ୍ମକ କିମ୍ବା ପ୍ରତିକୂଳ ଘଟଣା ଭାବରେ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ସିଜେଆଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ମହିଳାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରଗତି ଉପରେ କ୍ଷତିକାରକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ।
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ଏମ.ଆର. ଶମଶାଦ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ, କେରଳ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ଏପରି ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ଅନେକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଏପରି ଛୁଟି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି।
ଏହି ଯୁକ୍ତିର ଉତ୍ତର ଦେଇ, ସିଜେଆଇ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, “ଯଦି କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଏହା କରିବାକୁ ବାଛିଥାଏ, ତେବେ ତାହା ପ୍ରଶଂସନୀୟ; କିନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ଆଇନରେ ପରିଣତ କରି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରନ୍ତି, ତେବେ କେହି ମହିଳାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ ନାହିଁ – ନା ନ୍ୟାୟପାଳିକାରେ ନା ସରକାରୀ ସେବାରେ। ସେମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ।”