ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଏବେ ହେବନି କୌଣସି ଭେଦଭାବ, ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଫାଇଦା
ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଏବେ ହେବନି କୌଣସି ଭେଦଭାବ
DA Hike: ଗତକାଲି ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାକୁ ନେଇ ଏକ ଐତିହାସିକ ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ । କୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA) ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସମୟରେ ସେବା କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାତରଅନ୍ତର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନତାର ଅଧିକାରକୁ ବଜାୟ ରଖି, ବିଚାରପତି ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଏବଂ ବିଚାରପତି ପ୍ରସନ୍ନ ବି. ଭାରାଲେଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ କେରଳ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେରଳ ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ପରିବହନ ନିଗମ (KSRTC) ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେବା କରୁଥିବା ଏବଂ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଉଭୟ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଦ୍ୱାରା “ସମାନ” ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି।
ମାମଲା କ’ଣ?
ମାମଲାଟି ୨୦୨୧ ମସିହାର। ସେହି ସମୟରେ, ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କେରଳ ସରକାର ଏବଂ KSRTC ସେବା କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ତୁଳନାରେ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କୁ କମ୍ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଯଥାର୍ଥ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ପେନସନଭୋଗୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବର୍ଗ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି, ସେମାନେ ଏହି ମାମଲାକୁ ଏକ ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାବରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ।
ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ୧୪ ପ୍ରତିଶତ DA ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପେନସନଭୋଗୀମାନେ ୧୧ ପ୍ରତିଶତ ମହଙ୍ଗା ରିଲିଫ୍ (DR) ପାଇଥିଲେ। କେରଳ ସରକାର ଏବଂ KSRTC ଉଭୟ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଏବଂ ତେଣୁ, ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ମହଙ୍ଗା ସହାୟତା (DR) ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
କୋର୍ଟ କ’ଣ କହିଲେ?
କେରଳ ସରକାର ଏବଂ KSRTC ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବା ଯୁକ୍ତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ ଆଧାର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଭେଦଭାବ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା ୧୪ (ସମାନତାର ଅଧିକାର)ର ସିଧାସଳଖ ଉଲ୍ଲଂଘନ। କୋର୍ଟ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ପେନସନଭୋଗୀ ଏବଂ ସେବା କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଉଭୟ ସମାନ ଭାବରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ପ୍ରଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି।
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେରଳ ହାଇକୋର୍ଟର ରାୟକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା KSRTC କୁ ସେବା କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସମାନ ହାରରେ ପେନସନଭୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା। କୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ରାୟ କେରଳର ହଜାର ହଜାର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଛି ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସମାନ ମହଙ୍ଗା ସହାୟତା ଦାବି କରିଆସୁଛନ୍ତି।
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଏହି ରାୟ KSRTC ଉପରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ବୋଝ ଲଦିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି, କାରଣ ଏହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାନ ହାରରେ ପେନସନଭୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ସହାୟତା (DR) ଦେବାକୁ ପଡିବ। ବକେୟା ଦେୟ ପ୍ରଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜାରି କରାଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।