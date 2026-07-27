ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବାଦରେ ଲାଠି ଚାର୍ଜ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ: ଜନ୍ତରମନ୍ତର ଘଟଣାରେ CJI ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ କଡ଼ା ବାର୍ତ୍ତା!
ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଆଇନସମ୍ମତ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଦତ୍ତ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସୋମବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଆଇନସମ୍ମତ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଦତ୍ତ ମୌଳିକ ଅଧିକାର। କେବଳ ଲୋକେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପୋଲିସ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଯଦି ପୋଲିସ ଅତ୍ୟଧିକ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଏ, ତେବେ ତାହାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର ବୋଲି କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି।
ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ, ବିଚାରପତି ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗଚୀ ଏବଂ ବିଚାରପତି ଭି. ମୋହନାଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ପୋଲିସର ଅତ୍ୟଧିକ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକାଧିକ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି ବେଳେ ଏହି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଓ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ହୋଇଥିଲା।
ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି କହିଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ମୌଳିକ ଅଧିକାର। କେବଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି ବୋଲି ଲାଠିଚାର୍ଜ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ପୋଲିସ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଏ, ତାହାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ସାରା ଦେଶରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୟରେ ପୋଲିସ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସମାନ ନିୟମ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଥିବା ଓକିଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ ଶୁଣାଣିରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଚାରପତି ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗଚୀ କହିଛନ୍ତି, ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଓ ପୋଲିସ ଉଭୟଙ୍କ ଆହତ ଘଟଣାକୁ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ବିଚାର କରାଯିବା ଦରକାର। ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୟରେ ପୋଲିସଙ୍କୁ ହେଲମେଟ ଭଳି ସୁରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା କି ନାହିଁ, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ପଚାରିପାରନ୍ତି।
ଏହି ମାମଲା ଜୁଲାଇ ୨୦ରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତରମନ୍ତରରେ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ସହ ଜଡ଼ିତ। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂସ୍କାର ଓ ପରୀକ୍ଷାରେ ହୋଇଥିବା ଅନିୟମିତତା ବିରୋଧରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସଂସଦ ଅଭିମୁଖେ ରାଲି କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ପୋଲିସ ଲାଠିଚାର୍ଜ, ଲୁହବୁହା ଗ୍ୟାସ ପ୍ରୟୋଗ, ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗିରଫ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ଆବେଦନକାରୀମାନେ ପୋଲିସର ବଳ ପ୍ରୟୋଗର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ, ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ସାଧା ପୋଷାକରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ବନ୍ଦ କରିବା, ବିଏନ୍ଏସ୍ଏସ୍ର ଧାରା ୧୬୩ ଓ ବିଏନ୍ଏସ୍ର ଧାରା ୧୫୨ର ଅପବ୍ୟବହାର ରୋକିବା ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିୟମ କରିବା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ପୋଲିସ ସଂସ୍କାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଲାଗୁ କରିବା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ପୋଲିସ ଅଭିଯୋଗ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଗଠନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇଛି।
ଆବେଦନରେ ମହିଳା ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ସହ ଅସଦାଚରଣ, ପରିଚୟ ନଥିବା କିମ୍ବା ସାଧା ପୋଷାକରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବ୍ୟବହାର, ମେଟ୍ରୋ ସେବା ବନ୍ଦ ଓ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଭଳି ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଉଠାଯାଇଛି। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ମତରେ, ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ମତ ପ୍ରକାଶର ସ୍ୱାଧୀନତା, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାବେଶର ଅଧିକାର ଓ ପୋଲିସର ଦାୟିତ୍ୱ ଭଳି ସମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରଶ୍ନ ସହ ଜଡ଼ିତ।
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଘଟଣା ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ଆବେଦନର ଏକାଠି ଶୁଣାଣି କରାଯିବ। ମଙ୍ଗଳବାର ପୁଣି ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ହେବ ଏବଂ କୋର୍ଟ ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିବେ।