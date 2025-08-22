‘ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ କୁକୁରଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ..’, ଜାଣନ୍ତୁ Stray Dogsଙ୍କୁ ନେଇ କେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ

କୁକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ଶୁଣାଣି

By Chinmayee Beura

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଧରାପଡ଼ିଥିବା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ଏବଂ ଟୀକାକରଣ ପରେ ମୁକ୍ତ କରାଯିବା ଉଚିତ।

କୋର୍ଟ ଏହା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ରାବିଜ୍ ସଂକ୍ରମିତ ଅସୁସ୍ଥ କିମ୍ବା ହିଂସ୍ର କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେ ଆମେ ଏହି ମାମଲାକୁ ସମଗ୍ର ଦେଶ ପାଇଁ ଲାଗୁ କରୁଛୁ। ଆମେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରୁଛୁ ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ସମସ୍ତ ମାମଲାକୁ ଏଠାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରୁଛୁ।

କେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ କୁକୁରଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ। ତଥାପି, ହିଂସ୍ର ଏବଂ ଅସୁସ୍ଥ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ।

ଯେଉଁମାନେ ବୁଲା କୁକୁର ଧରିବା କାମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 25 ହଜାର ଜରିମାନା ଏବଂ ଏକ ଏନଜିଓକୁ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡିବ।

ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଉପରେ ନିଷେଧ- ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥକ ଖାଦ୍ୟ ସ୍ଥାନ କରାଯିବ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏପରି ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିଛି।

କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନକୁ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କୃମିନାଶକ ଔଷଧ, ଟୀକାକରଣ ଇତ୍ୟାଦି ଦେବା ପରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଠାରେ ଧରାଯାଇଥିଲା ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ।

