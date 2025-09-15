ଓ୍ୱାକଫ୍ ଆଇନକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ରାୟ, ଧାରା ୩୭୪ ଉପରେ ଲାଗିଲା କଟକଣା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଓ୍ୱାକଫ୍ ଆଇନକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ରାୟ। ୱାକଫ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ୨୦୨୫ ସମ୍ପର୍କରେ CJI କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୱାକଫ ଆଇନକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବାର କୌଣସି ଆଧାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି।
ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିବା ଦୁଇଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି- ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତି ୱାକଫ୍ କି ନାହିଁ। ଏହା ବିଧାନସଭା ଏବଂ ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ଭୂମିକାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରେ ଏବଂ କ୍ଷମତା ପୃଥକୀକରଣ ନୀତିର ଉଲ୍ଲଂଘନ।
ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ୱାକଫ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଇସଲାମର ଅନୁଗାମୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ତାହାକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ନିଷେଧ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ କିଏ ଇସଲାମର ଅନୁଗାମୀ ଏବଂ କିଏ ନୁହେଁ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରିନାହାଁନ୍ତି।
କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି କେବଳ ଅତି ବିରଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଇନ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଯାଇପାରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୱାକଫ୍ ଆଇନକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ।
ରାଜ୍ୟ ୱାକଫ୍ ବୋର୍ଡ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ୱାକଫ୍ ପରିଷଦରେ ଅଣ-ମୁସଲିମ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ତିନି ଜଣରୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରେ କେବଳ ସୀମିତ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ।