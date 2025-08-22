ବୈବାହିକ ବିବାଦ ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ରାୟ, ବାହା ହୋଇଥିଲେ ଏଣିକି ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଅଲଗା ରହିବା ଅସମ୍ଭବ, କାହିଁକି…

ବୈବାହିକ ବିବାଦ ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ରାୟ, ବାହା ହୋଇଥିଲେ ଏଣିକି ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଅଲଗା ରହିବା ଅସମ୍ଭବ, କାହିଁକି…
ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ନା କିଛି କାରଣରୁ ଝଗଡ଼ା ତ ହୋଇଥାଏ । ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକାଠି ରହିଲେ ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ । ପିଲାମାନେ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ । ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେଠାରୁ ଏଭଳି ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଘର ପରିବାର ସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ପିଲାଙ୍କର କ’ଣ ଭୁଲ ସେ ସେମାନଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବ ।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଅଲଗା ରହିବା ଅସମ୍ଭବ । ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ବି କହିପାରିବେନି ଯେ ସେ ନିଜ ପାର୍ଟନରଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ରହିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି । ଯିଏ ବି ଅଲଗା ରହିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ସେ ବିବାହ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ବି.ଭି ନାଗରତ୍ନା ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆର୍ ମହାଦେବନଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ।
ଦୁଇ ପିଲା ଥାଇ ଅଲଗା ରହୁଥିବା ଏକ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଥିଲେ, ବିବାହର ଅର୍ଥ ଦୁଇ ଆତ୍ମା ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକାଠି ରହିବା । ଆପଣମାନେ ଅଲଗା କିପରି ରହିପାରୁଛନ୍ତି ।
ମହିଳାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ରୁହନ୍ତି । ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେ ଭାରତରେ ଅଛନ୍ତି । ବିବାଦ ମାମଲା ତୁଟାଇବା ଲାଗି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଇଚ୍ଛୁକ ନାହାନ୍ତି । କେବଳ ପିଲାଙ୍କର ହେପାଜତ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ।
ଖଣ୍ଡପୀଠ ମହିଳାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ସେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ସିଙ୍ଗାପୁର ଯାଉନାହାନ୍ତି । ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ବେଶ୍ କ୍ରୁର ବୋଲି ମହିଳା ଜଣକ କହିଥିଲେ । ସିଙ୍ଗଲ ମଦର ହେବା ଯୋଗୁ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । କାରଣ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ କିଛି ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଉନାହାନ୍ତି । ଏହା ପରେ ଖଣ୍ଡପୀଠ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ମହିଳା ଜଣକ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତିନି ବୋଲି କହିଥିଲେ ।
ଜଷ୍ଟିସ ନାଗରତ୍ନା କହିଥିଲେ, ଏହା ଆପଣ କହିପାରିବେନି । ଥରେ ବିବାହ କରିବା ପରେ ଆପଣ ଭାବନାତ୍ମକ ଭାବେ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତି । ତେଣୁ ଆପଣ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନୁହଁନ୍ତି ବୋଲି କହିପାରିବେନି ।
ଯଦି ଆପଣ ଏକା ସବୁକିଛି ପାରିବେ ତେବେ ବିବାହ କାହିଁକି କରୁଥିଲେ । ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ପୁରୁଣା ବିଚାରଧାରାର ଲୋକ । କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରହିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତିନି ବୋଲି କହିପାରିବେନି ବୋଲି ଜଷ୍ଟିସ ନାଗରତ୍ନା ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ଉପରେ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ମହିଳା ଜଣକ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କୁ ସମୟ ମାଗିଛନ୍ତି । ଦୁଇ ଜଣ ଶିକ୍ଷିତ । ତେଣୁ ମିଳିମିଶି ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଉଭୟଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।