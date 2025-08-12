‘ଆଧାର କାର୍ଡ ନୁହେଁ ନାଗରିକତାର ପ୍ରମାଣ’, SIR ବିବାଦରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ରାୟ

By Seema Mohapatra

ପାଟଣା: ବିହାରରେ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ଅର୍ଥାତ୍ SIR ବିବାଦରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ ବଡ଼ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ନାଗରିକତା ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି।

ମଙ୍ଗଳବାର ବିହାରରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ SIR କରାଇବା ସମ୍ପର୍କିତ ବିବାଦର ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଏହି ଶୁଣାଣି ସମୟରେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଧାରକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏହାର ଯାଞ୍ଚ ଜରୁରୀ।

କୋର୍ଟରେ କ’ଣ ଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା?

ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ କପିଲ ସିବଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ 1950 ପରେ ଜନ୍ମିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାରତର ନାଗରିକ କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏକ ବଡ଼ ଗଡ଼ବଡ଼ ଅଛି। ଉଦାହରଣ ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ଛୋଟ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ 12 ଜଣଙ୍କୁ ମୃତ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। BLO କୌଣସି କାମ କରିନଥିଲା। ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ଗୋପାଳ ଏସ. କୋର୍ଟକୁ କହିଥିଲେ ଯେ 65 ଲକ୍ଷ ନାମ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହି ସମୟରେ, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉପସ୍ଥିତ ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ରାକେଶ ଦ୍ୱିବେଦୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା କେବଳ ଏକ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ରୋଲ୍। ଏତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୃତକମାନେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ।

ଶୁଣାଣିରେ କ’ଣ ଘଟିଥିଲା ?

ଜଷ୍ଟିସ୍ ଜୟମାଲା ବାଗଚି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଡ୍ରାଫ୍ଟ ରୋଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ହେଉଥିବା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଅନୁସରଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ତେବେ ଏହା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ବିଷୟ। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ଭାବରେ ମୃତ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ।

