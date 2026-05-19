ବୁଲା କୁକୁର ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ: ‘ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥ ଏବଂ ବିପଜ୍ଜନକ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ଉପରେ ବିଚାର କରାଯାଉ’
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିଜର ପୁରୁଣା ନିର୍ଦ୍ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ବଳବତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନଭେମ୍ବର ୧୭ ତାରିଖରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟର ଅନୁପାଳନ ରିପୋର୍ଟ (Compliance Report) ଯାଞ୍ଚ କରିବେ।
Stray Dogs Case Verdict : ବୁଲା କୁକୁର ମାମଲାରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଇ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହାକୁ ସେ କୋର୍ଟ ଅବମାନନା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର (୧୯ ମେ, ୨୦୨୬) ଦିନ କୋର୍ଟ ବୁଲା କୁକୁର ମାମଲାରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଅସୁସ୍ଥ ଏବଂ ବିପଜ୍ଜନକ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ଉପରେ ବିଚାର କରାଯାଉ।
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆନିମଲ୍ ବର୍ଥ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରୁଲ୍ସ (ପଶୁ ଜନ୍ମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିୟମ) ପାଳନ କରିବାର ଥିଲା। ତାହା ହୋଇଥିଲେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜି ନଥାନ୍ତା। ଏହା ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସନ୍ତୁଳନର ବିଷୟ। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମର ୭ ନଭେମ୍ବର, ୨୦୨୫ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପାଳନ କରିନାହାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଅବମାନନା ଭାବେ ଦେଖାଯିବ।’
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପିଲା ଓ ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କୁ କୁକୁର କାମୁଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ପ୍ରତି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ରହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆନିମଲ୍ ୱେଲଫେୟାର୍ ବୋର୍ଡର SOP ବିରୋଧରେ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ଆବେଦନକୁ ଆମେ ଖାରଜ କରୁଛୁ।
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ
କୋର୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନଭେମ୍ବର ୧୭ ତାରିଖରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟର ଅନୁପାଳନ ରିପୋର୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିଜର ପୁରୁଣା ନିର୍ଦ୍ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ବଳବତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାର୍ବଜନୀନ ପରିସରରୁ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି। କୋର୍ଟ ନିଜ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଏହିପରି –
- ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ABC (Animal Birth Control) ଫ୍ରେମୱର୍କ ପାଳନ କରନ୍ତୁ।
- ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହରରେ ଏଥିପାଇଁ ସେଣ୍ଟର (କେନ୍ଦ୍ର) ରହୁ।
- କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଟ୍ରେନିଂ (ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ) ଦିଆଯାଉ।
- ଆଣ୍ଟି-ରେବିଜ୍ (ଜଳାତଙ୍କ ନିରୋଧୀ) ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଉ।
- NHAI ହାଇୱେରୁ ବୁଲା ଗୋରୁଗାଈମାନଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁ।
- ଗୋଶାଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ପଠାଯାଉ।
- ଗୁରୁତର ଭାବେ ଅସୁସ୍ଥ ଏବଂ ବିପଜ୍ଜନକ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ଉପରେ ବିଚାର କରାଯାଉ।
ଆମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ଅନୁପାଳନରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଥିବା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ କାମ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଉ। ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ଅଦାଲତ କେବଳ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ଶୁଣାଣି କରନ୍ତୁ।
ଶୁଣାଣି ସମୟରେ କୋର୍ଟ ସାରା ଦେଶରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା କୁକୁର କାମୁଡ଼ା (ଡଗ୍ ବାଇଟ୍) ମାମଲା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ‘କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ସମସ୍ୟା ଚିନ୍ତାଜନକ ଅଟେ। ରାଜସ୍ଥାନର ଗଙ୍ଗାନଗର, ସୀକର, ଉଦୟପୁର ଏବଂ ଭିଲୱାଡ଼ାରୁ ଆମକୁ ଚମକାଇଲା ଭଳି ପରିସଂଖ୍ୟାନ ମିଳିଛି। ତାମିଲନାଡୁ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।’ କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀର IGI ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଜାନୁଆରୀରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩୧ଟି କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଛନ୍ତି। ସାରା ଦେଶରେ ଜଳାତଙ୍କ (ରେବିଜ୍) ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ଘଟିଛି।