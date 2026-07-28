“ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଚୀନର ଟଙ୍କାରେ, ଚା’ ପାକିସ୍ତାନର ଟଙ୍କାରେ ଆସିଛି; ଏଭଳି କଥା ଆଉ ଚଳିବନି”

ସୁପ୍ରିୟା ସୁଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ କହିଛନ୍ତି; ଯେଉଁ ମା’ଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମା’

By Manoranjan Sial

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଜନ୍ତର-ମନ୍ତରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଲାଠିଚାର୍ଜର ଘଟଣାର ଏସଆଇଟି ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ଆଜି ଲୋକସଭାରେ ଚାଲିଥିବା ବିତର୍କ ବେଳେ ଏପରି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି (ଶରଦ ପାୱାର ଗୋଷ୍ଠୀ)ର ସାଂସଦ ସୁପ୍ରିୟା ସୁଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି; ମୁଁ କାହା ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି। ବରଂ ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଚାହୁଁଛି। ଘଟଣାକୁ ଦିଗହରା କରିବା ପାଇଁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଚୀନ୍‌ର ଟଙ୍କାରେ, ଚା’ ପାକିସ୍ତାନର ଟଙ୍କାରେ ଆସିଛି ବୋଲି କୁହନ୍ତୁନି। ଏଭଳି କଥା ଆଉ ଚାଲିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସୁପ୍ରିୟା ସୁଲେ କହିଛନ୍ତି।

ସୁପ୍ରିୟା ସୁଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ କହିଛନ୍ତି; ଯେଉଁ ମା’ଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମା’। ରାଜନୈତିକ ଲଢ଼େଇ ସଂସଦ ବାହାରେ ଲଢ଼ାଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ସଂସଦରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବା ଉଚିତ।

Uttarakhand Govt.

ଶିବସେନା ସାଂସଦ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ବୟାନର ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି; ସରକାରର ସହଯୋଗୀ ଦଳମାନେ ମଧ୍ୟ ମାନୁଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ୧୫ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ଭବତଃ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତା। ସରକାରଙ୍କୁ ମୁରଲୀ ମନୋହର ଜୋଶୀଙ୍କ ଭଳି ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

କେଉଁ ଭାରିଆଣ୍ଟ ଆଣୁଛି ଭୟ? କାହା ପାଇଁ ବେଶୀ…

ଇଏ କି ପ୍ରେମ: ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ ଧରିବାରୁ…

୨୦୨୪ରେ ଆଇନ ହେଲା, ତଥାପି ପେପର ଲିକ କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହେଲା ନାହିଁ?: ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ସାଂସଦ ଡିମ୍ପଲ ଯାଦବ ମଧ୍ୟ ଲୋକସଭାରେ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି; ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ପେପର ଲିକ୍ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆଇନ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣା କାହିଁକି ଘଟିଲା? ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କୌଣସି ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ସଙ୍କେତ। ନଚେତ୍ ସରକାରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଛି ବୋଲି ଡିମ୍ପଲ କହିଛନ୍ତି।

ଡିମ୍ପଲ୍ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି; ୧୮ ଜୁନରେ ମୁଁ ନିଜେ ଜନ୍ତର-ମନ୍ତରକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେଠାରେ ସୋନମ୍ ୱାଙ୍ଗଚୁଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ସେହି ଦିନ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ସହ ଯେପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା, ତାହା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅହିଂସା ନୀତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ ଥିଲା। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କେବଳ ନିଜ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନିରାଶାଜନକ ଥିଲା।

You might also like More from author
More Stories

କେଉଁ ଭାରିଆଣ୍ଟ ଆଣୁଛି ଭୟ? କାହା ପାଇଁ ବେଶୀ…

ଇଏ କି ପ୍ରେମ: ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ ଧରିବାରୁ…

ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରତିବାଦ; ଧାରଣ ଦେବା ପାଇଁ ପୋଲିସ…

ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ ହ୍ୱିଲଚେୟାର ବାଣ୍ଟିଲା…

1 of 17,694