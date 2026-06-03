ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇଲେ କ’ଣ ହେବ? ଲାଭ ଜାଣି ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ
ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇଲେ କ’ଣ ହେବ
Health Tips: ପାଣି ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କିନ୍ତୁ ଖାଲି ପେଟରେ ଉଷୁମ ପାଣି ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହାର ଲାଭ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଏ। ଏହା ଏତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରେ ଯେ ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ।
ସକାଳେ ଉଠିବା ପରେ, ଶରୀର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ବିନା ରହିଥାଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଉଷୁମ ପାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଶରୀରକୁ ସକ୍ରିୟ କରିଥାଏ। ଏହା କେବଳ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଥାଏ ତାହା ନୁହେଁ ବରଂ ସାରା ଦିନ ଶରୀରକୁ ହାଲୁକା ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରଖିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ଅନେକ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇବାର ଲାଭ କ’ଣ ହେବ?
ଶରୀରରୁ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବାହାରକୁ ବାହାରିଯାଏ : ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରୁ ଜମା ହୋଇଥିବା ଅପରିଷ୍କାର ଏବଂ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବାହାରକୁ ବାହାରିଯାଏ। ଉଷୁମ ପାଣି ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନକୁ ଉନ୍ନତ କରେ, ଯାହା ଝାଳ ଏବଂ ପରିସ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ଶରୀରକୁ ସଫା କରିବା ସହଜ କରିଥାଏ।
ପାଚନ ପ୍ରଣାଳୀ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ : ସକାଳେ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ପାଚନ ପ୍ରଣାଳୀ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ପେଟ ଏବଂ ଅନ୍ତନଳୀକୁ ଧୀର କାମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ, ଯାହା ସହଜରେ ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଗ୍ୟାସ୍, ଏସିଡିଟି କିମ୍ବା ବଦହଜମୀର ଶିକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ।
ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ସକ୍ରିୟ ରହିଥାଏ : ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ଉନ୍ନତ ହେଲେ, ଶରୀର ଅଧିକ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ କ୍ୟାଲୋରି ଜାଳିଥାଏ। ଯଦିଓ ଏହା ଓଜନ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦ୍ଧତି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟାୟାମ ସହିତ ମିଶ୍ରିତ ହେଲେ ଏହା ଓଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ।
କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଦୂର କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ : ଯେଉଁମାନେ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟରେ ପୀଡିତ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସକାଳେ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଅନ୍ତନଳୀକୁ ସକ୍ରିୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ମଳକୁ ନରମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ନିୟମିତ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ପେଟ ସଫା ରହିଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ତନଳୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିଥାଏ।
ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସହାୟକ: ସକାଳ ସମୟରେ ଗରମ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଓଜନ ଖୁବ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ଗରମ ପାଣି ଶରୀରର ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତେଜ୍ କରିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଗରମ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ଶରୀରର ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ସ୍ତର ପ୍ରାୟ ୩୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ, ଯାହା ଚର୍ବି ବର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।