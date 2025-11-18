୩ରାଶିଙ୍କ ଖୋଲିଲା ଭାଗ୍ୟ; ଧନ-ସମ୍ପତ୍ତି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇ ଯିବ ଘର, ଯାହା ଛୁଇଁବେ ପାଲଟିଯିବ ସୁନା !

Surya Shani Gochar: ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପରେ ରାଶି ଓ ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି । ଯାହା କେବଳ ରାଶିଙ୍କୁ ନୁହେଁ ବରଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଘଟୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ । ଯାହାକୁ ରାଶି ଚକ୍ର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ ।

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶନି ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତରାଷାଢ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏବଂ ଶନି ଶତଭିଷାରେ ଗୋଚର କରିବେ । ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶନିଙ୍କ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେଉଁ ରାଶିଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ ଜାଣନ୍ତୁ।

ତୁଳା ରାଶି: ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶନିଙ୍କ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବ।

ତୁଳା ରାଶି: ଏହି ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଶ ତଥା ବିଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସମାଜରେ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଅନୁକୂଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।

ସିଂହ ରାଶି: ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶନି ନକ୍ଷତ୍ରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଲାଭ ପାଇବେ। ବିନିଯୋଗରୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୋସନ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

ସିଂହ ରାଶି: ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିପାରେ । ଯାହା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ କରିବ। ଘରକୁ ଅତିଥି ଆସିପାରନ୍ତି, ଯାହା ପରିବାରରେ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ସେୟାର ବଜାରରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଭଲ ରହିବ ।

କର୍କଟ ରାଶି: କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଦୁଇଟି ଗ୍ରହର ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନରୁ ଉପକୃତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସାଥୀ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ଏବଂ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇପାରିବେ।

କର୍କଟ ରାଶି: ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବେ ଟଙ୍କା ଲାଭ ହେବ । ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ଭଲ ଖବର ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଖୁସି ରଖିବ । (ଉପୋରକ୍ତ ସୂଚନା ସାଧାରଣ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ନାହିଁ)

