ବର୍ଷର ଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ କେଉଁ ସମୟରେ ଲାଗିବ? ସୂତକ କାଳ କେତେ ସମୟ ରହିବ? କାହା ପାଇଁ ଶୁଭ-ଅଶୁଭ, ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ
ବର୍ଷର ଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ କେଉଁ ସମୟରେ ଲାଗିବ? ସୂତକ କାଳ କେତେ ସମୟ ରହିବ ଏବଂ ଏହା କାହା ପାଇଁ ଶୁଭ ଏବଂ କାହା ପାଇଁ ଅଶୁଭ । ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଏକ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ହୁଏ। ଏହି ଘଟଣାଟି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ୨୦୨୫ ବର୍ଷର ଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୧ ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଏହି ଦିନ କ’ଣ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଭାରତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣର ସୂତକ ସମୟ ବୈଧ କି ନାହିଁ।
ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ୨୦୨୫ ସମୟ
ବର୍ଷର ଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୧ ରାତିରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21 ତାରିଖ ରାତି 10:59 ଟାରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ତାରିଖ ସକାଳ 3:23 ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ।
କେଉଁ ରାଶି ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ହେବ?
2025 ବର୍ଷର ଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ସର୍ବ ପିତୃ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ କନ୍ୟା ରାଶି ଏବଂ ଉତ୍ତର ଫାଲଗୁନି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ରହିବେ।
ଭାରତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ସୂତକ କାଳ ବୈଧ କି ନୁହେଁ? (ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ସୂତକ କାଳ)
ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ରାତିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ହେଉଛି । ତେଣୁ ଏହାର ସୂତକ କାଳ ଭାରତରେ ବୈଧ ହେବ ନାହିଁ। ତଥାପି, ଧାର୍ମିକ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ସୂତକ କାଳ ବୈଧ ଥାଉ କୁ ନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଗ୍ରହଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ସୂତକ କାଳ ଗ୍ରହଣର ଠିକ୍ 12 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଶେଷ ହୁଏ। ତେଣୁ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21 ତାରିଖରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ସୂତକ ସମୟ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସକାଳ 11 ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣର ସୂତକ ସମୟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21 ସକାଳ 11 ଟାରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ସକାଳ 3:23 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ।
ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ କେଉଁଠାରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ?
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21 ତାରିଖରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଟୋଙ୍ଗା ଏବଂ ଫିଜିରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ, ସେହିପରି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଏବଂ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗରର କିଛି ଅଂଶରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ।
ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଦିନ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଜପ କରିବା ଶୁଭ
ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ, ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଦିନ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର, ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସକାରାତ୍ମକତା ଆସିବ।
ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର – ଓମ୍ ତ୍ର୍ୟମ୍ବକଂ ଯଜାମହେ ସୁଗନ୍ଧୀମ୍ ପୁଷ୍ଟିବର୍ଦ୍ଧନମ୍। ଉର୍ବାରୁକାମିଭ ବନ୍ଧନନ୍ ମୃତ୍ୟୁୋର୍ମୁଖୀୟ ମା’ଅମୃତତ୍।
ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର- ଓମ୍ ଭୂର୍ଭୁବଃ ସ୍ବଃ ତତ୍ସ୍ୟବିତୁର୍ବରେଣ୍ୟଂ ଭର୍ଗୋ ଦେବସ୍ୟ ଧିମାହି ଧିୟୋ ୟୋ ନା: ପ୍ରାଚୋଦୟାତ୍ |
ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର- ଓମ୍ ହ୍ରୀଂ ହ୍ରୀଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମଃ
ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଶୁଭ ହେବ:
ବର୍ଷର ଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ମେଷ, କର୍କଟ, କନ୍ୟା, ବିଛା ଏବଂ ମୀନ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ହୋଇପାରେ। ଏହି ରାଶିଗୁଡ଼ିକର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାରିଅର ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ।
ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଳିତ ରହିବ।
ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଏହି ସମୟରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ମିଳିପାରେ। ସମ୍ପର୍କରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇପାରେ।
ଏହି ରାଶିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ:
ବୃଷ, ମିଥୁନ, ସିଂହ, ତୁଳା ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ପ୍ରତିକୂଳ ହୋଇପାରେ। ଗ୍ରହଣର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏହି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ।
ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଏହି ରାଶିଗୁଡ଼ିକୁ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ବିବାଦକୁ ଏଡାଇବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ।
ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଫଳାଫଳ ନ ମିଳିବାରୁ ଆପଣ ନିରାଶ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଶୀଘ୍ର ଟଙ୍କା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମାଧାନ ସ୍ୱରୂପ ଏହି ରାଶିଗୁଡ଼ିକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଏବଂ ଯୋଗ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଉଚିତ।