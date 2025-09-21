Surya Grahan 2025: ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ସମୟରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ…ଏହି କାଳରେ କଣ କରିବା ନିଷେଧ ଜାଣନ୍ତୁ …
Surya Grahan : ଭୁଲରେ କରନ୍ତୁନି ଏହି ସବୁ କାମ , ନଚେତ ପଡିବ କୁ ପ୍ରଭାବ ..
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଆଜି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବର୍ଷର ଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ । ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗ୍ରହଣର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି। ଏହି ଗ୍ରହଣ ଏକ ଆଂଶିକ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ହେବ। ଆଂଶିକ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟର କିଛି ଅଂଶକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଦିଏ। ଧାର୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ରାହୁ ଏବଂ କେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଗିଳି ପକାଇଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ହୁଏ। ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଶୁଭ ଏବଂ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିଷେଧ ହୋଇଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବର୍ଷର ଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣରେ ଆପଣ କେଉଁ ଜିନିଷ ବର୍ଜନ କରିବେ …
ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ କେବେ ହୁଏ?
ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀ ପରିକ୍ରମା କରୁଥିବା ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଆସେ, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣକୁ ଅବରୋଧ କରେ, ତାହାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ କୁହାଯାଏ। ଏହା ତିନି ପ୍ରକାରର: ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆଂଶିକ ଏବଂ ବଳୟାକାର ।
ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କ’ଣ କରିବେ?
ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଫଳପ୍ରଦ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଚାପ ହ୍ରାସ ହୁଏ ଏବଂ ଭୟ ଦୂର ହୁଏ।
ଦାନ: ଗ୍ରହଣ ପରେ, ଗଙ୍ଗା ଜଳ କିମ୍ବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଘରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିଥାଏ।
ତୁଳସୀର ବ୍ୟବହାର : ଘରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ରଖନ୍ତୁ, ଏହା ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରେ।
ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ: ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଧାର୍ମିକ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଏବଂ ସେମାନେ ଭାରୀ କାମ ଏବଂ ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପରିହାର କରିବା ଉଚିତ ।
ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କ’ଣ କରିବେ ନାହିଁ: ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ, ପାଣି, କ୍ଷୀର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଶୋଇବା, ଆଳସ୍ୟ କିମ୍ବା ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଅଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। କଇଁଚି, ଛୁରୀ, ଛୁଞ୍ଚି ବ୍ୟବହାର ନିଷେଧ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଏହି ସମୟରେ କଇଁଚି, ଛୁରୀ, ଛୁଞ୍ଚି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧାରୁଆ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।ଏହା ସହିତ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଛୁଇଁବା କିମ୍ବା ପୂଜା କରିବା ନିଷେଧ।