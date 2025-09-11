କେବେ ପଡ଼ିବ ବର୍ଷ ଶେଷର ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ, ଭାରତ ଉପରେ କ’ଣ ପକାଇବ ପ୍ରଭାବ, ପରାଗର କେଉଁ ସମୟ ଅତି ଖରାପ

କେବେ ପଡ଼ିବ ବର୍ଷ ଶେଷର ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ, ଭାରତ ଉପରେ କ’ଣ ପକାଇବ ପ୍ରଭାବ, ପରାଗର କେଉଁ ସମୟ ଅତି ଖରାପ
ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ କେଉଁଠାରେ ଦେଖାଯିବ?
ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ପରାଗ ଆଶ୍ୱିନ ମାସର ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ପଡ଼ିବ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗର ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ରାତିରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ଯାହା ଫଳରେ ଏହା ଭାରତକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଏକ ଆଂଶିକ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ହେବ।
ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ କେବେ ଏବଂ କେଉଁ ସମୟରେ ହେବ?
ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ, ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଆଶ୍ୱିନ ମାସର ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ପଡୁଛି। ଏହା ୨୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୧ ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏବଂ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ୩ଟା ୨୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ।
ଅର୍ଥାତ୍, ମୋଟ ୪ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ରାତିର ସମୟ ହୋଇଥିବାରୁ, ଏହି ପରାଗ ଭାରତରେ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ।
ଏହି ଆଂଶିକ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯିବ ଯେଉଁଠାରେ ସେହି ସମୟରେ ଦିନ ରହିବ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର, ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଆଫ୍ରିକା, ଭାରତ ମହାସାଗର, ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର, ଦକ୍ଷିଣ ମହାସାଗର, ପଲିନେସିଆ, ମେଲାନେସିଆ, ନର୍ଫୋକ ଦ୍ୱୀପ, କ୍ରାଇଷ୍ଟଚର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ୱେଲିଂଟନରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ।
କାହିଁକି ଅଶୁଭ ସମୟ ବୈଧ ହେବ ନାହିଁ?
ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ, ଯେତେବେଳେ ଭାରତରେ ଗ୍ରହଣ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ କେବଳ ଏହାର ସୂତକ ସମୟକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କୁହାଯାଏ।
ଯେହେତୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୧ ର ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ରାତିରେ ହେବ ଏବଂ ଭାରତରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ଥର ସୂତକ ସମୟ ପାଳନ କରାଯିବ ନାହିଁ।
ରାଶି ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗର ପ୍ରଭାବ
ଜ୍ୟୋତିଷ ଅନୁସାରେ, ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କନ୍ୟା ଏବଂ ଉତ୍ତରା ଫାଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ରହିବ। ଯାହା ଫଳରେ ସମସ୍ତ ୧୨ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଯାଇପାରେ।
ତଥାପି, ଭାରତରେ ସୂତକ ସମୟ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ, ଏହାର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ କମ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ତଥାପି କିଛି ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଟିକେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ, ବିଶେଷକରି କନ୍ୟା ଏବଂ ଉତ୍ତରା ଫାଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ରର ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।