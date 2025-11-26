“କଙ୍ଗାରୁ ଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା; ଏବେ ବି ଭୁଲିନାହିଁ ୨୦୨୩ ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ଯାଚ”- ଏପରି କହିଲେ କ୍ୟାପଟେନ ସୂର୍ଯ୍ଯକୁମାର
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଉପରେ ରାଗ ରଖିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ଯକୁମାର !
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଏବେ ବି ଭାରତ ଭୁଲିନି ୨୦୨୩ ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ଯାଚର ପରାଜୟ କଥା। ପୁରା ଷ୍ଟାଡିଅମରେ ଖୁସିରେ ନାଚୁଥିଲେ କଙ୍ଗାରୁ ଖେଳାଳି , ଆଉ ମନଦୁଃଖରେ ପଡି଼ଆ ଛାଡିଥିଲା ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ପୁଣି ମନେପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କ୍ଯାପଟେନ ସୂର୍ଯ୍ଯକୁମାର ଯାଦବ।
ଆଉ ସେ ଚାହାନ୍ତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ଠାରୁ ଏହାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ। ତେବେ ଆଗକୁ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଶ୍ବକପରେ ଭାରତକୁ ଏହାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ତେବେ ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ ହେବ ଆସନ୍ତି ଜାଣିବା…
୨୦୨୬ ଆରମ୍ଭରୁ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମିଳିତ ଭାବରେ ICC T20 ବିଶ୍ୱକପର ଆୟୋଜନ କରିବେ। ନଭେମ୍ବର ୨୫ ତାରିଖରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଚାଲିଥିବା ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ, ICC କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା, ଯାହାର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଆସନ୍ତାବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ୮ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର T20 ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଆଉ ଏଠାରେ ଜଣା ପଡିଥିଲା ଯେ ଭାରତ କେଉଁ ଦଳ ସାଙ୍ଗରେ ଫାଇନାଲ ମ୍ଯାଚ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ T20 କ୍ରିକେଟରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି।
ଆଉ ଏଠାରେ କ୍ଯାପଟେନ ସୂର୍ଯ୍ଯକୁମାର କେଉଁ ଟିମ ସହ ଫାଇନାଲ ମ୍ଯାଚ ଖେଳିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି ତାହା ଏଠାରେ ଜଣାପଡିଥିଲା।
ଫାଇନାଲ ଖେଳ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସହ ଖେଳିବାକୁ ଇଚ୍ଛା:
ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ୨୦୨୬ ମସିହାର ICC T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ଫାଇନାଲ୍ ଭାରତରେ ଅର୍ଥାତ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ।
ଏହି ପଡ଼ିଆରେ ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ୨୦୨୩ ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନର ଅଂଶ ଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ମାତ୍ର ୧୮ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ।
ମୁମ୍ବାଇରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ଯେ ସେ ଫାଇନାଲରେ କେଉଁ ଦଳକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ସେ ତୁରନ୍ତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳର ନାମ କହିଥିଲେ।
ଏହାସହ ସୂର୍ଯ୍ୟ କହିଥିଲେ, “ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସହ ଫାଇନାଲ ଖେଳିବା ପାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ରହିଛି।” ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଗତ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ର ସୁପର-8ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ୨୪ ରନ୍ ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ମାତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ଯ ବୋଧେ ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା ହିସାବ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି।
୧୫ ଫେବୃୟାରୀରେ ହେବ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ଯାଚ:
ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ICC T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ର ଗ୍ରୁପ୍ A ରେ ପାକିସ୍ତାନ, ଆମେରିକା, ନାମିବିଆ ଏବଂ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସହିତ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଫେବୃଆରୀ ୭ ରେ ଆମେରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ।
ତା’ପରେ ଫେବୃଆରୀ ୧୨ ରେ ନାମିବିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ଏହା ପରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କଲମ୍ବୋର ଆର ପ୍ରେମଦାସା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ।
ଫେବୃଆରୀ ୧୮ ରେ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ।