Surya Nakshatra Parivartan: ନଭେମ୍ବର 19ରୁ ଗ୍ରହରାଜା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶନି ନକ୍ଷତ୍ରରେ କରିବେ ଗୋଚର; ଏହି 3 ରାଶିଙ୍କ ବଦଳିବ ଭାଗ୍ୟ, କର୍ମର ହେବ ହିସାବ

ନଭେମ୍ବର 19ରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଏହି 3 ରାଶିଙ୍କ ବଦଳିବ ଭାଗ୍ୟ ।

By Seema Mohapatra

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ରାଜା ସୂର୍ଯ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଯାହା ରାଶିଗୁଡ଼ିକର ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନଭେମ୍ବର 19 ତାରିଖରେ ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ, ନ୍ୟାୟଧିଶ ଶନିଙ୍କ ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଫଳରେ ଅନେକ ରାଶିଙ୍କ କର୍ମର ହେବ ହିସାବ ।

ନଭେମ୍ବର 19, 2025 ବୁଧବାର ରାତି 9:03 ରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶନିଙ୍କ ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଣିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଡିସେମ୍ବର 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ରହିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାଶିମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର, ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଏହା ସହିତ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏହି 3 ରାଶିର ଜୀବନକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିବ।

ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନରୁ ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଲାଭ

ମିଥୁନ

ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି, ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭବାନ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବହୁତ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ଏବଂ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପଦବୀ ସହିତ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଜୀବନରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଆସିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ।

ସିଂହ

ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟବାନ ହେବ। ସିଂହ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ ଏବଂ କିଛି ଭଲ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି।

ବିଛା ରାଶି

ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ।

