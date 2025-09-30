ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର କହିଲେ ସତ… ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ କ’ଣ ଘଟିଥିଲା? ପାକିସ୍ତାନର ଉଦ୍ଧତାମୀର ଜବାବ୍ ଆମେ ଖେଳରେ ଦେଇଛୁ…
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଚଳିତ ବର୍ଷର ଏସିଆ କପ୍ ଜିତିଛି । ଟାଇଟଲ ଜିତିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ସହିତ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିପାରିଲା ନାହିଁ କାରଣ ACC ଏବଂ PCB ମୁଖ୍ୟ ମୋହସିନ୍ ନକଭି ତାଙ୍କ ସହିତ ଟ୍ରଫି ଏବଂ ପଦକ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ।
ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଟ୍ରଫି ବିନା ଭାରତ ଫେରିବାକୁ ପଡିଲା। ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିଭି ସହିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଘରେ ପହଂଚି ଭଲ ଲାଗୁଛି। “ସେଠାରେ ବସି, ମୋତେ ଜଣା ନଥିଲା ଯେ ଭାରତରେ କ’ଣ ଘଟୁଛି। ଏଠାରେ ରହିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି। ଏବଂ ଆମେ ଖେଳ ଖେଳୁଛୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଭାରତରେ ଲୋକମାନେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଆମେ ଜିତିଲୁ, ଏବଂ ଭାରତ ଏହି ଖୁସି ପାଇଲା। ଏହା ଦେଖି ଭଲ ଲାଗୁଛି।”
ଦଳ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରକୃତ ଟ୍ରଫି
ମୋହସିନ୍ ନକଭିଙ୍କଠାରୁ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରି ସୂର୍ଯ୍ୟ କହିଥିଲେ, “ଆମେ ସେଠାରେ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଠିଆ ହୋଇଥିଲୁ। ଆମେ କେବଳ ଟ୍ରଫି ସମାରୋହ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ କାରଣ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଦଳ ଜିତିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।
କିନ୍ତୁ ଆମେ ପଡିଆରେ ବସିଥିଲୁ ଏବଂ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମକୁ ଯାଇ ନଥିଲୁ।” ଯଦି ଆମେ ଟ୍ରଫି ପାଇନଥିଲୁ, ତାହା ଠିକ୍ ଅଛି। ଏତେ ଲୋକ ଥିଲେ। ଆମର ପ୍ରକୃତ ଟ୍ରଫି ହେଉଛି ଖେଳାଳି ଏବଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ୍।
କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ
ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ଏକ ଭଲ କଥା ଯେ ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଖେଳାଳିମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଡ଼ିଆରେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଖେଳିବେ।
ସେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଏବଂ ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କୁ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ହିରୋ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ କ୍ରିକେଟ ଏକ ଦଳଗତ ଖେଳ। ଏହା କେବଳ ଜଣେ ଖେଳାଳି ଖେଳନ୍ତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଢଙ୍ଗରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏବଂ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଏବଂ ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ପରି କିଛି ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲରେ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ଭଲ ଖେଳିଥିଲେ।
ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବୋଲରମାନେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଜିତନ୍ତି। ବୋଲରମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଏହି ଏସିଆ କପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲୁ। ମୋହସିନ୍ ନକଭି ଟ୍ରଫି ନେଇ ଦୌଡ଼ିବା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ପିସିବି ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଟ୍ରଫି ନେଇ ଦୌଡ଼ିବାର ଦେଖି ନଥିଲେ। ଆମେ ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ କେହି ଜଣେ ଟ୍ରଫି ନେଇ ଯାଉଥିଲେ। ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ’ଣ ହେଲା।