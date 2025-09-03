Asia Cup ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଖେଳାଳି ଦେବେ ଏହି କଠିନ ପରୀକ୍ଷା; ଦୁବାଇରେ ହେବ ଟେଷ୍ଟ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ…
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏସିଆ କପ୍ 2025 ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ୟୁଏଇ ଯିବ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ 9 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେହି ସମୟରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 10 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଏହାର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତେବେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଦୁବାଇରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଖେଳାଳିଙ୍କ ଫିଟନେସକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି BCCI ଦ୍ୱାରା ଏହି ପରୀକ୍ଷାକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।
ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ଦୁବାଇରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଖେଳାଳିଙ୍କ ଫିଟନେସ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରୋଙ୍କୋ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁ କରିଛି BCCI । ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଏବଂ କଣ୍ଡିସନିଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଆଡ୍ରିଆନ୍ ଲେ ରକ୍ସ ୟୋ-ୟୋ ପରୀକ୍ଷା ସହିତ ବ୍ରୋଙ୍କୋ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅନେକ ଖେଳାଳି ବିସିସିଆଇର ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ଏହି ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ବ୍ରୋଙ୍କୋ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏକ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ତାରକାମାନେ ବିସିସିଆଇ ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବ୍ରୋଙ୍କୋ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇନାହାଁନ୍ତି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏସିଆ କପ୍ 2025 ପାଇଁ ମନୋନୀତ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ବ୍ରୋଙ୍କୋ ପରୀକ୍ଷା ଦୁବାଇରେ ହିଁ କରାଯିବ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4 ରେ ଦୁବାଇ ଯାତ୍ରା କରିବ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ରେ ICC ଏକାଡେମୀରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ କରିବ। ତା’ପରେ ହିଁ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।
ବ୍ରୋଙ୍କୋ ପରୀକ୍ଷାରେ, ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ 20 ମିଟର ସଟଲ୍ ଦୌଡ଼ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ପରେ 40 ମିଟର ଏବଂ 60 ମିଟର ଦୌଡ଼ ହେବ। ଏସବୁକୁ ମିଶାଇ ଏକ ସେଟ୍ ଗଠନ କରାଯିବ। ଜଣେ ଖେଳାଳି ବିନା ବ୍ରେକରେ ଏହିପରି ପାଞ୍ଚଟି ସେଟ୍ (ମୋଟ 1200 ମିଟର) କରିବା ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଏସିଆ କପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ
୨୦୨୫ ଏସିଆ କପରେ ମୋଟ ୧୯ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ୧୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ୟୁଏଇ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ୧୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଅଛି। ଏହା ପରେ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ୧୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଓମାନ ବିପକ୍ଷରେ ଶେଷ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ତା’ପରେ ସୁପର-୪ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଯେଉଁଠାରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ମୁକାବିଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।