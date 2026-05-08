ବାପା ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର
ଭାରତୀୟ ଦଳ ତଥା ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟ୍ସମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଦେଭିଷା ସେଟ୍ଟୀ ଏ ସଂପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ T20I ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସିର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ତାରକା ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଦେବିଶା ଶେଟ୍ଟୀ ଏକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନର ପିତାମାତା ହୋଇଛନ୍ତି। ଚାଲୁ ରହିଥିବା IPL (ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍) ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ନିଜର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏହି ସୂଚନା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ କ୍ୟାପସନ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, “ଅନେକ ହସ, ଖୁସି ଏବଂ ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନ ସହିତ ଆମେ ଆମର କୁନି ଝିଅକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ।”
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ IPL ଖେଳୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିଜ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ସେତେଟା ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ତଥାପି, ଏହି ୩୫ ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ସିଜିନର ବାକି ମ୍ୟାଚଗୁଡ଼ିକରେ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟି ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି।
ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆଇପିଏଲ୍ (ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍) ୨୦୨୬ ର ଚଳିତ ସଂସ୍କରଣରେ ଏହି ଦଳ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିସାରିଛି। ସେହି ୧୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଏହି ପାଞ୍ଚଥରର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଦଳ ମାତ୍ର ତିନୋଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବାବେଳେ ବାକି ସାତୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ରେ ସେମାନେ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଜିନର ବାକି ଥିବା ଚାରୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦଳ ନିଜ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ବଡ଼ ଧରଣର ସୁଧାର ଆଣିବାକୁ ଆଶା ରଖିଛି। ଚଳିତ ସିଜିନରେ ଦଳ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସାଜିଛି ଷ୍ଟାର୍ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଫର୍ମ। ୧୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମାତ୍ର ୧୯୫ ରନ୍ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ହାରାହାରି ରନ୍ ୧୯.୫ ରହିଛି। ତାଙ୍କର ଏହି ଖରାପ ଫର୍ମ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ତଥାପି ଦଳ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ର ସୁଯୋଗ ରହିଥିବାରୁ, ପାଞ୍ଚଥରର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଦଳ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ନିଜ ଫର୍ମକୁ ଫେରିବେ ଏବଂ ଦଳକୁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟ ଭେଟି ଦେବେ।