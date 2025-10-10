ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କୁ ଝଟକା ; ଦଳରୁ ବିଦା ହେବ ସହ ଗଲା କ୍ୟାପିଟେନ୍ସି ; ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ମିଳିଲା ଏହି ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟର ସ୍ଥାନ

By Pragyan Priyadarshini Sahoo
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଭାରତୀୟ ଟି-୨୦ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ନୀରବ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ଜିତିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ଦେଇପାରି ନଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଫର୍ମକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଖରାପ ଫର୍ମ ଘରୋଇ ସର୍କିଟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି, କାରଣ ମୁମ୍ବାଇ କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ୍ (MCA) ତାଙ୍କୁ ନୂତନ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ସିଜିନର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଦଳରୁ ବାଦ ଦେଇଛି।

୨୦୨୫-୨୬ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ସିଜିନ୍ ୧୫ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବଂ ସେହି ଦିନ ସମସ୍ତ ୩୮ ଦଳ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ। ରେକର୍ଡ ୪୨ ଥର ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ଚାମ୍ପିଅନ୍ ମୁମ୍ବାଇ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ବିପକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ, ଯାହା ପାଇଁ ଏମସିଏ ଚୟନ କମିଟି ଶୁକ୍ରବାର, ୧୦ ଅକ୍ଟୋବରରେ ୧୬ ଜଣିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ତଥାପି, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ଏହି ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗତ ସିଜିନ୍ ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଦଳର ଅଂଶ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଥର ତାଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇ ନାହିଁ।

୩୫ ବର୍ଷୀୟ ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଚୟନ ନକରିବାର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର ଫର୍ମ ଏବଂ ନୂତନ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବାର ଇଚ୍ଛା ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଛରେ କାରଣ ବୋଲି ମନେହୁଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ୨୦ ତାରିଖ ପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତେଣୁ, ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇପାରେ। ତଥାପି, ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ୧୫ ରୁ ୧୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିଥାନ୍ତେ।

ଶାର୍ଦ୍ଦୁଳ ମୁମ୍ବାଇର ଅଧିନାୟକ ହେଲେ: ମୁମ୍ବାଇ ଦଳ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଗତ ସିଜନର ଅଧିନାୟକ ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେ ଏହି ସିଜନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପଦ ଛାଡିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଅଭିଜ୍ଞ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଶାର୍ଦ୍ଦୁଳ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତଥାପି ରାହାଣେ ଦଳରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ଛୋଟ ଫର୍ମାଟରେ ବିସ୍ଫୋରକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଟି-୨୦ ଦଳରେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ଶିବମ୍ ଦୁବେଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।

