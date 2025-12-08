ବାରବାଟୀ ମ୍ୟାଚ ପୂର୍ବରୁ ଟସକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସିକ୍ରେଟ ଖୋଲି ଦେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର, କହିଲେ ଟସ ଫିଙ୍ଗିବା ସମୟରେ …
ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥିଲେ।
କଟକ: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର କଟକରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ସାଧାରଣ ଆନନ୍ଦମୟ ମନୋଭାବରେ ଥିଲେ।
ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ତାଙ୍କୁ ଟସ୍ ବିଷୟରେ ପଚାରିବାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, “ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତାକାଲି ମୋ ବାମ ହାତରେ ମୁଦ୍ରା ଟସ୍ କରିବି।” ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୦୦ ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ବାମ ହାତରେ ମୁଦ୍ରା ଫିଙ୍ଗିବି – ସୂର୍ଯ୍ୟ: ପ୍ରକୃତରେ, ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୩ ସେମିଫାଇନାଲ ପରେ ୭୫୨ ଦିନ ବିତିଗଲାଣି ଏବଂ ଲଗାତାର ୨୦ ଟି ଦିନିକିଆରେ ଟସ୍ ହାରିବା ପରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଶେଷରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ତୃତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ଦିନିକିଆରେ ଟସ୍ ଜିତିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ, କେଏଲ ରାହୁଲ ତାଙ୍କ ବାମ ହାତରେ ମୁଦ୍ରା ଫିଙ୍ଗିବାର କୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଏବଂ କୌଶଳ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଜାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସମାନ କୌଶଳ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ।
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର ଯେ ଗତବର୍ଷର ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ପରଠାରୁ ବାହାରେ ଥିବା ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଆନରିଚ୍ ନର୍ଟଜେ ଦଳକୁ ଫେରି ସେମାନଙ୍କ ବୋଲିଂ ଆକ୍ରମଣକୁ ମଜବୁତ କରିଛନ୍ତି। ରାଞ୍ଚିରେ ପ୍ରଥମ ଏକଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୩୯ ବଲ୍ରେ ୭୦ ରନ୍ କରି ନିଜର ବ୍ୟାଟିଂ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ମାର୍କୋ ଜାନସେନ୍ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହେବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି।
ମହାରାଜ ଟି-୨୦ ଦଳକୁ ଫେରିଲେ: ବାମହାତୀ ସ୍ପିନର କେଶବ ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ ସୀମିତ ଓଭର ଦଳକୁ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ଟୋନି ଡି ଜର୍ଜି ଏବଂ ଯୁବ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର କ୍ୱେନା ମ୍ଫାକାଙ୍କୁ ମିସ୍ କରିବ, ଯେଉଁମାନେ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି।
ଭାରତ ଦଳ: ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ଶୁଭମନ ଗିଲ (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ତିଲକ ଭର୍ମା, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଜିତେଶ ଶର୍ମା (ୱିକେଟ୍ କିପର), ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଅକ୍ସର ପଟେଲ, ଶିବ ଦୁବେ, ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଦଳ: ଆଡେନ ମାର୍କ୍ରାମ (ଅଧିନାୟକ), ଅଟିନିଏଲ ବାର୍ଟମ୍ୟାନ୍, କର୍ବିନ ବୋଶ, ଡିୱାଲ୍ଡ ବ୍ରୁଇସ୍, କ୍ୱିଣ୍ଟନ୍ ଡି କକ୍, ଡୋନୋଭାନ୍ ଫେରେରା, ରେଜା ହେଣ୍ଡ୍ରିକ୍ସ, ମାର୍କୋ ଜାନସେନ୍, ଜର୍ଜ ଲିଣ୍ଡେ, କେଶଭ ମହାରାଜ, ଡେଭିଡ ମିଲର, ଲୁଙ୍ଗି ନଗିଡି, ଆରିଚ ନର୍ଟେଜେ ଏବଂ ଟ୍ରିଆଷ୍ଟ ଷ୍ଟବ୍ସ।