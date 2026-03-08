ଫାଇନାଲରେ ଟସ୍ ହାରିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର, ୨୫୦ ରନ୍ ନକଲେ ମ୍ୟାଚ୍ ବି ହାରିବେ! ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବ କିଓ୍ୱି ଦଳ
ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବ ଭାରତ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମହାମୁକାବିଲା। ଫାଇନାଲରେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ହାରିଲେ ଟସ୍। କିୱି ଅଧିନାୟକ ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ସେପଟେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ଲେଇଂ ୧୧ରେ ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବା ବେଳେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ଲେଇଂ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି।
ତେବେ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଏବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପରସ୍ପର ବିପକ୍ଷରେ ମୁକାବିଲା କରୁଛନ୍ତି।
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଉଭୟ ଦଳ ପାଇଁ ଇତିହାସ ପୁନଃଲିଖନ କରିବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଭାରତ ଚତୁର୍ଥ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳୁଛି, ଯାହା ଏକ ରେକର୍ଡ, ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଖେଳୁଛି।
ଭାରତ-ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଫାଇନାଲର ଇତିହାସ:
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗତ ତିନୋଟି ଫାଇନାଲ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି, ୨୦୦୭ ଏବଂ ୨୦୨୪ରେ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଛି। ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ୨୦୨୧ରେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ।
ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତ-ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମୁହାଁମୁହିଁ:
ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ରେକର୍ଡ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହା ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଚତୁର୍ଥ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପୂର୍ବ ତିନୋଟି ଥର ଭାରତକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି।
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ୨୦୦୭, ୨୦୧୬ ଏବଂ ୨୦୨୧ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ହେଲେ ଏହି ତିନୋଟି ପୂର୍ବ ମୁକାବିଲାରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇନଥିଲା।
ଭାରତର ପ୍ଲେଇଂ ଏକାଦଶ:
ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (ୱିକେଟକିପର), ଇଶାନ କିଶନ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ତିଲକ ବର୍ମା, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଶିବମ ଦୁବେ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା।