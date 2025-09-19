India vs Oman Live: କାହିଁକି ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଲେନି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, ଓମାନ ସାମ୍ନାରେ ଭାରତ ରଖିଲା ୧୮୯ ରନର ଟାର୍ଗେଟ୍
କାହିଁକି ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଲେନି ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ର ୧୨ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ଆବୁଧାବିର ଶେଖ ଜାଏଦ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତ ଏବଂ ଓମାନ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଏହା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଶେଷ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍।
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଏହାର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ଦୁଇଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା।
ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତ ଓମାନ ପାଇଁ ୧୮୯ ରନ୍ର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଇଛି। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ ୪୫ ବଲ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ ୫୬ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି।
ହେଲେ ଏବେ ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲିଟିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ। କାରଣ ଭାରତର ଅଧିନାୟକ ତଥା ଦଳର ଆଗଧାଡିର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ।
ଯିଏକି ଓପନର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା। ହେଲେ ଭାରତ ଏବଂ ଓମାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିନାହାଁନ୍ତି ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ।
ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଦଳର ଅନ୍ୟ ପ୍ଲେୟର ମାନଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ନିଜେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଏହା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଶେଷ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍।
ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ UAE ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନକୁ ହରାଇ ବିଜୟୀ ହେବା ସହ ସୁପର ୪ରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛି।
ଆଉ ଯେହେତୁ ପୂର୍ବ ଦୁଇଟି ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ UAEକୁ ୯ ଓ୍ୱିକେଟ୍ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନକୁ ୭ ଓ୍ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା, ତେଣୁ ଦଳର ଅନ୍ୟ ପ୍ଲେୟର ମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା।
ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ଲେୟର ମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଟସ୍ ଜିତିବା ପରେ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ମଇଦାନକୁ ଆସିନଥିଲେ।