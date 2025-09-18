CHARIDHAM

Asia Cup 2025: ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଏପିସୋଡରେ ଧାର୍ମୀକ ଟ୍ବିଷ୍ଟ୍, “ୟୁସୁଫଙ୍କୁ ବ୍ୟାନ୍ କର” କହିଲେ ପାକ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟ୍

ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଏପିସୋଡରେ ଧାର୍ମୀକ ଟ୍ବିଷ୍ଟ୍ । ଲାଇଭ ଶୋ ରେ ଭାରତ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କୁ ଅପଶବ୍ଦ କହିବାକୁ ନେଇ ବଢିଲା ବିବାଦ । ୟୁସୁଫଙ୍କୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିବାକୁ କହିଲେ ପାକ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟ୍ ।

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରି ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳୀଙ୍କ ସହ ହାତ ନ ମିଳାଇ ଚାଲିଯାଇଥିଲା ଭାରତ । ଏବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଏକ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଏହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ମହମ୍ମଦ ୟୁସୁଫ, ଏକ ଲାଇଭ ଶୋ ରେ ଭାରତ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କୁ ଗାଲି ଦେଇଥିଲେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଆହୁରି ବଢିଥିଲା ।

ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ଏସିଆ କପରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇ ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସାହିଦ ଆଫ୍ରିଦି ଏବଂ ସୋଏବ ଅଖତରଙ୍କ ଭଳି ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳିଙ୍କଠାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଜନେତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଷ ଓଗାଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବତନ ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ରିକେଟର ମହମ୍ମଦ ୟୁସୁଫ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ନାମ ଭୁଲ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିଲେ, ପାକିସ୍ତାନୀମାନେ ଚୁପ୍ ରହିଛଇ କାହିଁକି।

ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୌଣସି ପାକିସ୍ତାନୀ ନେତା କିମ୍ବା ଖେଳାଳି କହୁନାହାଁନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମହମ୍ମଦ ୟୁସୁଫଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହମ୍ମଦ ୟୁସୁଫ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଉଚିତ, ଏବଂ ଯଦି ସେ ଏପରି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାନ କରାଯିବ ଉଚିତ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

8th pay commission ଲାଗୁ ପରେ ବଦଳିଯିବ…

ଧରା ପଡ଼ିଲା ପାକିସ୍ତାନୀ ଚୋର, ଜଣାପଡ଼ିଲା…

ପାକିସ୍ତାନୀ ଲେଖକ ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷକ ଶକିଲ ଚୌଧୁରୀ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡକୁ ଆଚରଣ ସଂହିତା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଏବଂ ଏହାର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ କଥା କହିବା ଶିଖାଇବାକୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି। ଶକିଲ ଚୌଧୁରୀ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବତନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମହମ୍ମଦ ୟୁସୁଫ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଥିଲେ, ପାକିସ୍ତାନରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନଜନକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରି ପରିହାସ କରୁଥିଲେ।

ପାକିସ୍ତାନୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ଶାହିଦ ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି

ଶକିଲ ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି, “ଶାହିଦ ଆଫ୍ରିଦି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ସେ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କ୍ରିକେଟର, ତେଣୁ ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ତଥାପି, ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ, ତାଙ୍କର ଆଚରଣ ନୂତନ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ।”

ପାକିସ୍ତାନ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର ଶୈଳୀ ଶିଖାଇବା ଉଚିତ: ଶକିଲ ଚୌଧୁରୀ

ଶକିଲ ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନର କ୍ରିକେଟ ୱିଙ୍ଗକୁ ଏକ ଆଚରଣ ସଂହିତା ସ୍ଥାପନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ କ’ଣ ଗ୍ରହଣୀୟ ଏବଂ କ’ଣ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ, ତାହା ବିଷୟରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଉଚିତ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୋଏବ ଅଖତର ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କାଶ୍ମୀର ଜିତିବୁ, ତା’ପରେ ଭାରତ ଜିତିବୁ, ଏବଂ ତା’ପରେ ଗଜୱା-ଏ-ହିନ୍ଦ ହେବ। ଏପରି ବୟାନ ଦେଶର ପ୍ରତିଛବିକୁ ଖରାପ କରିଥାଏ।

You might also like More from author
More Stories

8th pay commission ଲାଗୁ ପରେ ବଦଳିଯିବ…

ଧରା ପଡ଼ିଲା ପାକିସ୍ତାନୀ ଚୋର, ଜଣାପଡ଼ିଲା…

ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ କାହିଁକି ଫୋନ୍ କଲେ…

ରାଜଧାନୀରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ, ସ୍କୁଲ ଡଷ୍ଟବିନରୁ…

1 of 29,451