T20ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ସାଜିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର: ମହଲ ଭଳି ଘର, ଲଗ୍ଜରୀ ଗାଡ଼ର ମାଲିକ; ଜାଣନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ କ୍ୟାପ୍ଟେନଙ୍କ ନେଟୱର୍ଥ କେତେ?

ମହଲ ଭଳି ଘର, ଲଗ୍ଜରୀ ଗାଡ଼ର ମାଲିକ; ଜାଣନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ କ୍ୟାପ୍ଟେନଙ୍କ ନେଟୱର୍ଥ କେତେ?

By Seema Mohapatra

Suryakumar Yadav Net Worth: ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ନିଜର ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ଦ୍ୱାରା ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିବା ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଆଜିକାଲି ପୁଣି ଥରେ ଖବରର ଶିରୋନାମାରେ ଅଛନ୍ତି। ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ୯୬ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ଭାରତକୁ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ ଦେବା ପରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ମିଶନ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ଟ୍ରଫି ଜିତିବା ପରେ, ସେ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଏବେ ଅବସର ନେଉନାହାଁନ୍ତି ଏବଂ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି।

ଟୋଟାଲ ନେଟୱାର୍ଥ ଏବଂ ଆୟର ଉତ୍ସ

ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ଆଜି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ ୫୫ ରୁ ୬୫ କୋଟି ମଧ୍ୟରେ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଆୟର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ ହେଉଛି ବିସିସିଆଇ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଫି, IPL ଦରମା ଏବଂ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡୋର୍ସମେଣ୍ଟ। ତାଙ୍କର ନିରନ୍ତର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯୋଗୁଁ, ତାଙ୍କର ଆୟ ଏବଂ ବ୍ରାଣ୍ଡ ମୂଲ୍ୟ ଉଭୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।

BCCI କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିସ୍

ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (BCCI) ସହିତ ଏକ B-ଗ୍ରେଡ୍ ଚୁକ୍ତିନାମା ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ 3 କୋଟି ପାଆନ୍ତି। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 15 ଲକ୍ଷ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ODI ପାଇଁ 6 ଲକ୍ଷ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ T20 ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ 3 ଲକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିସ୍ ମଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କର ମୋଟ ବାର୍ଷିକ ଆୟକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ।

IPL ରୁ କୋଟି କୋଟି ରୋଜଗାର

ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ IPL କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଫଳ ହୋଇଛି। ସେ 2011 ରେ IPL ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପାଇଁ ଖେଳିଥିଲେ। ପରେ ସେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଥିଲେ। 2018 ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ ଫେରିବା ପରେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ କ୍ରମାଗତ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 2025 ରେ, ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 16.35 କୋଟିରେ କିଣିଥିଲା।

ମୁମ୍ବାଇରେ ଏକ ମହଲ ଭଳି ଆଲିଶାନ ଘର

ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କର ମୁମ୍ବାଇର ଚେମ୍ବୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇଟି ଲଗ୍ଜରୀ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଏହି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 21 କୋଟି ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଘର ଆଧୁନିକ ସୁବିଧା ଏବଂ ଲଗ୍ଜୀ ଇଣ୍ଟରିୟର ସାଜସଜ୍ଜାରେ ସଜ୍ଜିତ। ସେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟରେ ମଧ୍ୟ ନିବେଶ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି।

ଲଗ୍ଜରୀ କାରଗୁଡ଼ିର ଶାନଦାର କଲେକ୍ସନ

କ୍ରିକେଟ୍ ସହିତ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ କାର କଲେକ୍ସନରେ BMW, Audi A6, Mercedes-Benz, ଏବଂ Toyota Fortuner ଭଳି ମହଙ୍ଗା ଯାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ଯାନଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ।

ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡୋର୍ସମେଣ୍ଟରୁ ବଡ଼ ଆୟ

ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ରାଣ୍ଡର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସାଡର ମଧ୍ୟ। ସେ Dream11, Royal Stag, SS (Sareen Sports), Reebok, ଏବଂ Maxima Watches ଭଳି ବ୍ରାଣ୍ଡ ସହିତ ଜଡିତ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ସେ ଏକ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଡିଲ୍ ପାଇଁ 60 ରୁ 70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାର୍ଜ କରନ୍ତି।

ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଗାଜିପୁର ସହିତ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ

ଯଦିଓ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ମୁମ୍ବାଇରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଜଡ଼ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ। ତାଙ୍କର ପୈତୃକ ଗ୍ରାମ ହେଉଛି ହାଥୌରା ଗ୍ରାମ, ଯାହା ଘାଜିପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସୈଦପୁର ତହସିଲରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଏବେ ବି ସେହି ଗ୍ରାମରେ ରୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପା ଭାରତୀୟ ସେନାରୁ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ, ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସହିତ ଏକ ଗଭୀର ଭାବପ୍ରବଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି।

