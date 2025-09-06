Asia Cup 2025: ଖେଳିବା ପୂର୍ବରୁ ବଦଳିଗଲା କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ଚେହେରା, ଷ୍ଟାଇଲ ମାରିବା ପଡ଼ିଗଲା ଭାରି

By Jyotirmayee

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର । ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ୟୁଏଇରେ ଭଲ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ବୋଲି ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶା ।

ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟିମ୍, ବିସିସିଆଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ପରେ ଏବେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଲୁକକୁ ନେଇ ଆସିଛି ରୋଚକ ଖବର ।

କିଛିଦିନ ପୂର୍ବେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଲୁକ୍ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲ । ଯେଉଁଥିରେ ସେ ତାଙ୍କ ହେୟାର ଲୁକ ବଦଳାଇଥିଲେ । ଅଫ୍ ହ୍ୱାଇଟ ରଙ୍ଗର କେଶରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ବେଶ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ପାକିସ୍ତାନ ଟିମର ନୂଆ ନଖରା, ୨୦୨୭ ୱାନଡେ…

ବଡ଼ ଖବର, ଏସିଆ କପରେ କାହିଁକି ଖେଳାଯିବନି…

ଆଉ ଏବେ ଏସିଆ କପ୍ ଭାରତୀୟ ଦଳର କ୍ୟାପ୍ଟେନ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଲୁକ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ତାଙ୍କ କେଶକୁ ଗୋଲାପି କରିଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

ଯାହାକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଗୋଲାପି କେଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଆଦୌ ଲୋକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁ ନାହାନ୍ତି । କେହି କେହି କହିଛନ୍ତି ଷ୍ଟାଇଲ ପାଇଁ ବିକୃତ ହୋଇଗଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ।

ଏ ଭିତରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ୟୁଏଇରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ସେଠାରେ ନିଜର ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଟିମ୍ ବ୍ଲ୍ୟୁ ।

You might also like More from author
More Stories

ପାକିସ୍ତାନ ଟିମର ନୂଆ ନଖରା, ୨୦୨୭ ୱାନଡେ…

ବଡ଼ ଖବର, ଏସିଆ କପରେ କାହିଁକି ଖେଳାଯିବନି…

ସେନାର ଜଣେ ବୀର ସୈନିକ ପାଇଁ ଏସିଆ କପ…

ବଡ଼ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ, 2027 ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ…

1 of 2,232