T20ରେ ଜଲୱା ଦେଖେଇବେ ଏହି ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି, ରୋହିତ-ବିରାଟଙ୍କ କ୍ଲବରେ ହେବେ ସାମିଲ, ପଛରେ ପଡିବେ ଏବି ଡିଭିଲିୟର୍ସ
IND vs SA T20: ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ T20I ସିରିଜ୍ ଚାଲିଛି। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ କଟକରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୧୦୧ ବିଶାଳ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ଦୁଇ ଦଳ ଏବେ ମୁଲାନପୁରରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଭାରତ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରିଛି।
ଅଧିନାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ: ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନିଜର ଅଗ୍ରଣୀକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ବ୍ୟାଟିଂରେ ବିଶେଷ କିଛି କରିପାରି ନଥିଲେ। ସେ ମାତ୍ର ୧୨ ରନ୍ରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ତାଙ୍କଠାରୁ ଏକ ବଡ଼ ଇନିଂସ୍ ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୪ରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ କରିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଗଲାଣି, ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ ଏକ ବଡ଼ ଇନିଂସ୍ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି। ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଏକ ବଡ଼ ସ୍କୋର କରିବାରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେ ବିଶେଷ ମାନ୍ୟତା ହାସଲ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ୫୦ ରୁ କମ୍ ରନ୍ ଆବଶ୍ୟକ।
ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ୯,୦୦୦ ରନ ପୂରଣ କରିବାର ବହୁତ ନିକଟତର। ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର ୪୭ ରନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେ ୩୪୩ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚର ୩୧୭ ଇନିଂସରେ ୮,୯୫୩ ରନ କରିଛନ୍ତି। ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ୯,୦୦୦ ରନ ପୂରଣ କରିବାରେ ସେ ଚତୁର୍ଥ ଭାରତୀୟ ହେବେ। ପୂର୍ବରୁ ବିରାଟ କୋହଲି, ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ଶିଖର ଧାୱନ ଏହି ତାଲିକାରେ ଅଛନ୍ତି ।
ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ କରିଥିବା ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍
- ବିରାଟ କୋହଲି – ୧୩୫୪୩
- ରୋହିତ ଶର୍ମା – ୧୨୨୪୮
- ଶିଖର ଧାୱନ – ୯୭୯୭
- ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ – ୮୯୫୩
- ସୁରେଶ ରୈନା – ୮୬୨୪
କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ କ୍ୟାଚ୍ ସହିତ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ସର୍ବାଧିକ କ୍ୟାଚ୍ ନେବାରେ ଏବି ଡିଭିଲିୟର୍ସଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଦେବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ୧୭୦ଟି କ୍ୟାଚ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଏବି ଡିଭିଲିୟର୍ସଙ୍କ ପାଖରେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ କ୍ୟାଚ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ, ଏବିଡି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ତିନୋଟି କମ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ସିରିଜରେ, ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସୁରେଶ ରାଇନାଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇବାର ଏକ ବଡ଼ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ସର୍ବାଧିକ କ୍ୟାଚ୍
- ବିରାଟ କୋହଲି – ୧୮୫
- ରୋହିତ ଶର୍ମା – ୧୭୫
- ସୁରେଶ ରୈନା – ୧୭୨
- ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ – ୧୭୦
- ମନୀଷ ପାଣ୍ଡେ – ୧୪୯