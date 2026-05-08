ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କର ହେବ କି ଛୁଟି! ଏହି ଖେଳାଳି ହେବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନୂଆ T20 ଅଧିନାୟକ? ଆସିଲା ନୂଆ ଅପଡେଟ୍
IPL ପରେ ଭାରତକୁ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ T20 ସିରିଜ ଖେଳିବାର ଅଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ T20 ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ହଟାଯାଇପାରେ। ଏହାକୁ ନେଇ ଏକ ନୂଆ ଅପଡେଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
T20 Captain of Team India : ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ଗତ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଛି ଏବଂ ଦଳ ଏସିଆ କପ ଚାମ୍ପିୟନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଟି-୨୦ ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ଛୁଟି ହୋଇପାରେ। ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ପରେ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଟି-୨୦ ସିରିଜ ଖେଳିବାର ଅଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବିସିସିଆଇ (BCCI) କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ବିଚାର କରୁଛି। ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କୁ ଟି-୨୦ର ନୂଆ ଅଧିନାୟକ କରାଯାଇପାରେ।
ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ପ୍ରାୟ ୨ ବର୍ଷ ହେବ ଟି-୨୦ର ଅଧିନାୟକ ଅଛନ୍ତି। ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଟି-୨୦ ଅବସର ପରେ ୨୦୨୪ରେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ‘ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ’ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିନାୟକ ପଦ ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଇପାରେ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇପାରେ ଏବଂ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ନୂଆ ଅଧିନାୟକ ହେବା ଦୌଡ଼ରେ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କର ଦଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ କରାଯାଇପାରେ। ୩୧ ବର୍ଷୀୟ ଆୟର ୩ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୩ରେ ନିଜର ଶେଷ ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ ୨ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେବ ସେ କୌଣସି ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦେଖି ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆୟରଙ୍କୁ ନୂଆ ଅଧିନାୟକ ବାଛିପାରନ୍ତି।
ଖେଳାଳି ଭାବେ ଦଳରେ ରହିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର
ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭାରତ ନିକଟରେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ଖେତାବ ଜିତିଛି। ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦଳରୁ ବାହାର କରାଯିବ ନାହିଁ। ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ପରେ ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ନୂଆ ଅଧିନାୟକ ଚୟନ କରିପାରନ୍ତି। ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ୨ଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିବାର ଅଛି, ଏହାପରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ୫ ମ୍ୟାଚ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟା ଜଣେ ଖେଳାଳି ଭାବେ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରେ ସାମିଲ ହେବେ।
କେମିତି ଅଛି ସୂର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ରେକର୍ଡ?
ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ୫୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଟି-୨୦ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୪୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି ଏବଂ ମାତ୍ର ୮ଟିରେ ପରାଜିତ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର ଜିତିବା ପ୍ରତିଶତ ୭୬.୯୨ ରହିଛି। ୫୦ରୁ ଅଧିକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିଥିବା ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି (ଧୋନି, କୋହଲି, ରୋହିତ)ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ଜିତିବା ପ୍ରତିଶତ ସବୁଠୁ ଭଲ।
ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ନିଜ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ୨୦୨୪ରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ ରାଇଡର୍ସକୁ ଚାମ୍ପିୟନ କରାଇଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ୨୦୨୦ରେ ଆୟରଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ହିଁ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ୨୦୨୫ରେ ସେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସକୁ ଫାଇନାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଥିଲେ। ଚଳିତ ସିଜନରେ (IPL 2026) ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ଆୟରଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି।