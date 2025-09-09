ପଡ଼ିଆରେ ହେବ ଜୋରଦାର ଟକ୍କର, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମାନିବୁନି ହାର, କ୍ୟାପଟେନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ପାକିସ୍ତାନର ପିଳେହିପାଣି

ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକତା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ

By Rojalin Mishra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏସିଆ କପ୍ 2025 ର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ 9 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ହଂକଂ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଗ୍ରୁପ-ବି ର ଏହି ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ ପରେ, ଗ୍ରୁପ-ବି ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତ ଏବଂ ୟୁଏଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ।

ଏହି ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ ସହିତ, ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଦଳ ଏସିଆ କପ୍ 2025 ରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ ମ୍ୟାଚରେ ତାର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ମନୋଭାବରୁ ପଛକୁ ହଟିବ ନାହିଁ।

ଭାରତର ଅଭିଯାନ ବୁଧବାର ଅର୍ଥାତ୍ 10 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଦଳ ଗ୍ରୁପ-ଏ ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ୟୁଏଇ ଦଳ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ। ଏହା ପରେ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ରବିବାର, 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଲଜ୍ଜା ଲଜ୍ଜା ଲଜ୍ଜା… ରୋଗୀଙ୍କୁ ବେହୋସ…

ଏସିଆ କପ୍ ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ କ’ଣ ସଞ୍ଜୁ…

ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକତା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ

ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକତା ସବୁବେଳେ ପଡ଼ିଆରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଜିତିବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

ଯଦି ଆପଣ ଜିତିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକତା ବିନା କାମ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଦଳରେ ପରିବେଶ ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ଖେଳାଳିମାନେ କଠିନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି।

ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କିଛି ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ସେସନ୍ କରିଛୁ। ଏସିଆ କପର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବା ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ।

ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବିଷୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିନାୟକ ସଲମାନ ଅଲି ଆଗା କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି କେହି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ହେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ତେବେ ଏହା ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ କୌଣସି ବିଶେଷ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ।

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବ ନାହିଁ
ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ UAEକୁ ଏକ ଅଣ୍ଡରଡଗ୍ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଆୟୋଜକ ଦଳକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନେବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ UAE ରୋମାଞ୍ଚକର କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଛି ଏବଂସେମାନେ T20I ତ୍ରି-ସିରିଜରେ କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ନିକଟତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ସେମାନେ ଏସିଆ କପରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ।

ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ଯେ ଭାରତ ଉଦଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବ କି, ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ହେବ ନାହିଁ।

ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସ୍ତର ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷରୁ ଫଳାଫଳ ପାଉଛୁ ତେବେ ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହିଁକି? କାମ କରୁଥିବା ପଦ୍ଧତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।

You might also like More from author
More Stories

ଲଜ୍ଜା ଲଜ୍ଜା ଲଜ୍ଜା… ରୋଗୀଙ୍କୁ ବେହୋସ…

ଏସିଆ କପ୍ ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ କ’ଣ ସଞ୍ଜୁ…

ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ମନ ଆଉ ପୂର୍ବପରି ନାହିଁ,…

YOUTUBEରେ ଶେଷ କଥା, ପରେ ବାପାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ…

1 of 24,498