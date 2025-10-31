ଟସ ଜିତିବା ପାଇଁ ଆରତୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ବୟାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଜୋରଦାର ଭାଇରାଲ, ଦେଖନ୍ତୁ …
ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଲଗାତାର ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ଟସ୍ ହାରିଗଲେ।ଯାହାର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ଟି-୨୦ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତରେ ଟସ୍ ହାରିବା ଧାରା ଅବିରତ ଜାରି ରହିଛି। ଅକ୍ଟୋବର ୩୧, ଶୁକ୍ରବାର ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ (MCG)ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ ପୂର୍ବରୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଲଗାତାର ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ଟସ୍ ହାରିଗଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଅଜବ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି ଜେଫ୍ କ୍ରୋ ଏବଂ ନିଜେ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ହସକୁ ନେଇଥିଲା, ଯାହାର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।
ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଅକ୍ଟୋବର ୨୯ ତାରିଖରେ କାନବେରାରେ ଖେଳାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ଟସ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ କିଛି ଓଭର ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ ହୋଇଥିଲା।
ଟସ୍ ହାରିବା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା:ଟସ୍ ହାରିବା ପରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ମଜାରେ ତାଙ୍କ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଟସ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ “ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆରତୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ”। ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହସର ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଏହି ଭିଡିଓ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି, ଯେଉଁମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ହାସ୍ୟରସପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଶୈଳୀକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି।