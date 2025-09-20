India-Pak handshake: ସୁପର ୪ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସହ କରିବ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ! ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଦେଲେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟାନ

ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ, ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇବା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ।

India vs Pakistan Super 4: ୨୦୨୫ ଏସିଆ କପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ବ୍ୟାପକ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ହାତ ମିଳାଇବା ବିବାଦକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (ପିସିବି) ଏସିଆ କପ୍ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲା। ଏବେ, ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସୁପର ୪ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ପୁଣି ଥରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ, ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇବା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ ସୁପର ଫୋର୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ, ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇବା ବିଷୟରେ ପଚରାଯାଇଥିଲା। ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ।

ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇବା ପ୍ରଶ୍ନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି, “ଏଠାରେ ବ୍ୟାଟ୍ ଏବଂ ବଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମହାନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବ ଏବଂ ଏହା ଏକ ଚାପପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ହେବ। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି ଯେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଲୋକଙ୍କରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏବଂ ଦର୍ଶକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କରିବେ। ତୁମେ ନିଜର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପଭୋଗ କରିବା ଭଲ ହେବ।”

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିଭିନ୍ନ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାର ପ୍ରଭାବରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖେଳାଳିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଲାଇଟ ବନ୍ଦ କରି ଶୋଇବା ଭଲ ହେବ। ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଖେଳାଳିମାନେ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ଆଉ କରିବେ ମଧ୍ୟ।

ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜର୍ସି ପିନ୍ଧି ପଡ଼ିଆକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ ସମୟରେ ସେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି।

