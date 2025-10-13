ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ମହାଦେବଙ୍କ ଶରଣ ପଶିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର, ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ କଲେ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ

ମହାଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ।

By Subhasmita Das
CELLNET

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଉ ମାତ୍ର କେଇ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍। ହେଲେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଟି-୨୦ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଶରଣ ପଶିଛନ୍ତି।

ରବିବାର ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଦେବୀଶା ସେଟ୍ଟିଙ୍କ ସହ ଉଜ୍ଜୟିନୀର ମହାକାଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ମହାଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ।

ମହାଦେବଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ଲୀନ ସୂର୍ଯ୍ୟ: ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଭିଡିଓରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଭୁଲରେ ବି କେବେ Googleକୁ ପଚାରନ୍ତୁନି ଏହି…

ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ଭାରତରେ କେତେ,…

ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ସେ ପୂଜା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଦେବୀଶାଙ୍କ ସହିତ “ମହାକାଳ ଆରତୀ”ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଭିଡିଓରେ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଦମ୍ପତି ଭକ୍ତି ସହିତ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି।

ପୂଜା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଗାମୀ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଶକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ବାବା ମହାକାଳଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି।

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସିରିଜ ପୂର୍ବରୁ ପୂଜା: ଭାରତୀୟ ଟି-୨୦ ଦଳ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଯାତ୍ରା କରିବ। ଏହି ସିରିଜ୍ ଅକ୍ଟୋବର ଶେଷ ଭାଗରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ବିରତି ନେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଉଜ୍ଜୟିନୀ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି।

ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନିକଟରେ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ଜିତିଥିଲା। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସମୟରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ତିନିଥର ପରାସ୍ତ କରି ଇତିହାସ ରଚିଥିଲା।

ଏହି ବିଜୟ ପରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦଳର ସଫଳତାକୁ ଭାରତୀୟ ସେନା ଏବଂ ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ।

ବିବାଦ ଭିତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ: ଏସିଆ କପ୍ ସମୟରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିନାୟକ ସଲମାନ ଆଗା ଟସ୍ ସମୟରେ ହାତ ମିଳାଇବାକୁ ମନା କରିବା ଖବର ଶିରୋନାମା ପାଲଟିଥିଲା।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଫାଇନାଲ ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଏସିସି ସଭାପତି ମୋହସିନ ନକଭିଙ୍କଠାରୁ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା।

ବିସିସିଆଇ ଏବେ ଆଇସିସି ବୈଠକରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ବୋର୍ଡ ମୋହସିନ ନକଭିଙ୍କୁ ଏସିସି ଏବଂ ଆଇସିସି ଉଭୟ ପଦରୁ ହଟାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି।

You might also like More from author
More Stories

ଭୁଲରେ ବି କେବେ Googleକୁ ପଚାରନ୍ତୁନି ଏହି…

ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ଭାରତରେ କେତେ,…

କିଏ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗହମ ଚାଷ କରନ୍ତି, ଭାରତ…

Live ମ୍ୟାଚରେ ବାବରଙ୍କୁ ବେଜ୍ଜତି; ରମିଜ…

1 of 7,802