ଏସିଆ କପ୍ ବିଜୟ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଭାରତୀୟ ସେନା ଓ ପହଲଗାମ ପୀଡିତଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଲେ ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିସ୍ ଟଙ୍କା

ମହାନତା ଦେଖାଇଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତୀୟ ଟି-୨୦ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ସମସ୍ତ ଏସିଆ କପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାଚ୍ ଫିସ୍ ଭାରତୀୟ ସେନା ଏବଂ ପହଲଗାମ୍ ଆକ୍ରମଣ ପୀଡିତଙ୍କୁ ଦାନ କରିବେ।

ରବିବାର ରାତିରେ ଦୁବାଇରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଏସିଆ କପ୍ ଜିତିବା ପରେ ଯାଦବ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ପୂର୍ବରୁ ଏସିଆ କପ୍ ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପରେ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାଚ୍ ଫିସ୍ ସେନା ଏବଂ ପହଲଗାମ୍ ଆକ୍ରମଣରେ ସହିଦ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ।

ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ମୋର ମ୍ୟାଚ୍ ଫିସ୍ ଆମର ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ଏବଂ ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ସହିଦ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦାନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।

ରବିବାର ରାତିରେ ଦୁବାଇରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲରେ ତିଲକ ବର୍ମା ଏକ ଚମତ୍କାର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଏବଂ ଶିବମ ଦୁବେଙ୍କ ସହିତ ଉପଯୋଗୀ ଭାଗୀଦାରି ଗଠନ କରିଥିଲେ।

ଏହି ତିନୋଟି ଅମୂଲ୍ୟ ଇନିଂସ ଭାରତକୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ, ଭାରତ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ T20I ଏସିଆ କପ୍ ଟାଇଟଲ ଏବଂ ODI ସଂସ୍କରଣ ସମେତ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ନବମ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି।

ମ୍ୟାଚ୍ ଫିସ୍ ସେନାକୁ ଦାନ: ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପରେ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ କହିଥିଲେ, “ମୁଁ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ମୋର ମ୍ୟାଚ୍ ଫିସ୍ ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ଦାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି।”

ତଥାପି ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ ଉତ୍ସବରେ, ଭାରତ ସେମାନଙ୍କର ପଦକ ଏବଂ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲା, ଯାହା ଦର୍ଶକ ଏବଂ ଖେଳାଳି ଉଭୟଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଥିଲା।

ପାକିସ୍ତାନରୁ ଏସୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ (ଏସିସି)ର ସଭାପତି ମୋହସିନ୍ ନକଭି ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଟ୍ରଫି ବିନା ପଡ଼ିଆରେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଥିଲା।

ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଥିଲା: ଭାରତୀୟ ଦଳ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୪ ତାରିଖରେ ଦୁବାଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା।

ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଉପସ୍ଥାପନାରେ ସାମିଲ ଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏହି ବିଜୟକୁ ଭାରତୀୟ ସେନା ଏବଂ ପହଲଗାମ୍ ଆକ୍ରମଣର ପୀଡିତମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇନାଲ୍ ପରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭାରତୀୟ ସେନା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।

