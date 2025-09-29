ପାକିସ୍ତାନକୁ ନିଜର ଔକାତ ଦେଖାଇବାର ମଉକା ଛାଡ଼ୁ ନାହାନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୋଷ୍ଟକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ଟିମର ଗୋଡ଼ ଟାଣିଲେ ଅଧିନାୟକ

ପାକିସ୍ତାନକୁ ନିଜର ଔକାତ ଦେଖାଇବାର ମଉକା ଛାଡ଼ୁ ନାହାନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୋଷ୍ଟକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ଟିମର ଗୋଡ଼ ଟାଣିଲେ ଅଧିନାୟକ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏସିଆ କପ୍ 2025 ଫାଇନାଲରେ ଭାରତର ବିଜୟ ଉପରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହା ସମଗ୍ର ପାକିସ୍ତାନକୁ କ୍ରୋଧିତ କରିଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଭାରତର ବିଜୟକୁ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ କହିଥିଲେ ଯେ ଦେଶର ନେତାଙ୍କୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫୁଟରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବାର ଦେଖିବା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି।
#OperationSindoor on the games field.
Outcome is the same – India wins!
Congrats to our cricketers.
— Narendra Modi (@narendramodi) September 28, 2025
ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି, “ଯେତେବେଳେ ଦେଶର ନେତା ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫୁଟରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଭଲ ଲାଗେ। ଏହା ଏପରି ଲାଗେ ଯେପରି ସେ ନିଜେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ରନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖିବା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଖେଳାଳିମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଖେଳିବେ।”